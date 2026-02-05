Hallan arsenal y 10 campamentos del crimen organizado en búsqueda de mineros desaparecidos

La Secretaría de Marina-Armada de México informó que durante operativos coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana para localizar a 10 mineros desaparecidos, se aseguraron municiones, equipo táctico y un artefacto explosivo improvisado en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Aseguramientos en dos operativos

En el poblado El Verde, personal naval decomisó 1,600 cartuchos, 46 cargadores, un artefacto explosivo improvisado, cuatro chalecos tácticos y un casco balístico durante recorridos aéreos y terrestres.

En un segundo evento en el poblado Los Naranjos, se localizaron e inhabilitaron 10 campamentos vinculados a la delincuencia organizada.

El artefacto explosivo fue destruido in situ por personal especializado, mientras que los efectos asegurados serán puestos a disposición de las autoridades competentes para las carpetas de investigación correspondientes.

La Cuarta Región Naval destacó que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva para debilitar la capacidad operativa del crimen organizado, proteger a la población civil y reforzar la seguridad en la región, mientras continúa la búsqueda de los mineros desaparecidos.

De acuerdo con información oficial, los operativos se desarrollaron como parte de un despliegue interinstitucional que incluye labores de reconocimiento terrestre y aéreo en zonas serranas de difícil acceso, donde grupos criminales suelen establecer campamentos para actividades ilícitas y control territorial.

En relación con la desaparición de los 10 mineros, las autoridades han confirmado que los trabajos continúan de manera permanente, con el apoyo de fuerzas federales y estatales, priorizando la localización con vida de las personas reportadas como no localizadas. Hasta el momento, no se ha informado de detenciones vinculadas directamente con estos hallazgos.

La Marina reiteró que los aseguramientos realizados serán integrados a las investigaciones correspondientes, a fin de identificar a los responsables y fortalecer las acciones de procuración de justicia.

MSL