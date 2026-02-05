Piden a los alcaldes de Michoacán impedir narcomáquinas tragamonedas

Desde Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla lanzó un llamado directo a los municipios del estado para cerrar el paso a las máquinas tragamonedas, una economía ilegal que, bajo la apariencia de entretenimiento, alimenta al crimen en distintas regiones del país.

El exhorto se dio durante la destrucción de 803 máquinas decomisadas en operativos conjuntos entre la federación y el estado, las cuales generaban ingresos ilícitos cercanos a los 9.8 millones de pesos mensuales.

Alfredo Ramírez Bedolla advirtió que estos dispositivos no solo violan la ley, sino que se imponen a comerciantes mediante amenazas y extorsión, convirtiendo negocios cotidianos en puntos de riesgo para las comunidades.

Por ello, Alfredo Ramírez Bedolla pidió a alcaldes y corporaciones municipales sumarse de manera activa a los decomisos y a la aplicación del Estado de derecho.

Cada moneda introducida en estas máquinas, añadió Alfredo Ramírez Bedolla , termina financiando a la delincuencia organizada, por lo que su erradicación representa un golpe directo a las estructuras criminales.

Además, Alfredo Ramírez Bedolla alertó que estos aparatos continúan apareciendo en farmacias, tiendas de abarrotes y comercios comunes, espacios que posteriormente se vinculan con delitos de alto impacto, por lo que cerrar estas fuentes de financiamiento a criminales será esencial recuperar la tranquilidad en las comunidades.

Con el decomiso este jueves de 107 maquinitas en Maravatío, el gobierno michoacano ha asegurado más de 3 mil 400 máquinas tragamonedas en la entidad en los últimos tres años, en acciones coordinadas con fuerzas federales, fiscales y de seguridad.

