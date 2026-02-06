Liberan a empresario Gerardo Arredondo tras secuestro en Salamanca

Un empresario identificado como Gerardo Arredondo fue liberado la mañana de este viernes tras un operativo de seguridad realizado en el municipio de Salamanca, Guanajuato, informó la Fiscalía General del Estado.

La dependencia estatal señaló que la intervención fue ejecutada por agentes de Investigación Criminal bajo conducción del Ministerio Público, en coordinación con autoridades estatales de seguridad y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. La víctima fue localizada posteriormente en el municipio de Juventino Rosas y rescatada sin que se realizara pago de rescate.

De acuerdo con la información oficial, los hechos iniciaron en un establecimiento de materiales para construcción ubicado en Salamanca, donde la persona fue privada de la libertad. A partir de trabajos de inteligencia en gabinete y labores operativas en campo, las autoridades ubicaron a los presuntos responsables y desplegaron una acción inmediata para salvaguardar la integridad del empresario.

Asimismo, informaron que durante el operativo fueron detenidas varias personas presuntamente relacionadas con el secuestro, la Fiscalía reportó que, ante una agresión directa contra las fuerzas de seguridad, uno de los presuntos criminales fue abatido.

Tras su liberación, Arredondo quedó bajo resguardo de personal especializado de la Fiscalía estatal, donde recibe atención médica, psicológica y acompañamiento jurídico. La institución no detalló el número de detenidos ni la mecánica exacta del plagio debido a que el caso continúa en investigación.

La autoridad ministerial indicó que continúan los actos de investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad penal de cada uno de los implicados, quienes serán puestos a disposición de un juez de control para definir su situación jurídica.

La Fiscalía estatal adelantó que proporcionará más información conforme lo permitan las etapas procesales del caso.

MSL