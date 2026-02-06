Reaparece ‘La Nicholette’: relata su secuestro y niega vínculos con el crimen: ‘Nada debo, nada temo’ | VIDEO

La creadora de contenido Nicole Pardo, conocida como “La Nicholette”, reapareció mediante una transmisión en vivo en redes sociales, en donde narró el secuestro del cual fue víctima el pasado 20 de enero y negó tener vínculos con grupos criminales, como se especuló durante su privación de la libertad.

A través de una transmisión en vivo, Pardo Molina contó detalles del secuestro del cual fue víctima, y aclaró que éste fue “completamente real”, ante los rumores de que había sido actuado o montado.

En el mismo sentido, la influencer aclaró que, contrario a versiones que vincularon su secuestro con actividad criminal, ella no está relacionada con ningún grupo del crimen organizado.

Nicole Pardo, "La Nicholette", rompe el silencio y habla sobre su secuestro.



Que la privación de su libertad fue 100% real, que no gana nada con generar vistas en sus redes sociales.



La influencer de 20 años de edad relató los detalles del "levantón" del pasado 20 de enero… pic.twitter.com/NJczD4P7xJ — José Luis Morales (@JLMNoticias) February 6, 2026

Lo anterior a causa de que, explicó, tras ser privada de la libertad y llevada a una casa, los presuntos secuestradores la cuestionaron sobre su relación con un sujeto identificado como “P1”, situación que ella negó rotundamente.

Me preguntaron quién era el P1. Me preguntaron por qué subía videos con corridos. Me preguntaron por qué iba y venía de Culiacán al Salado Nicole Pardo, “La Nicholette”



Ante estos cuestionamientos, Nicole Pardo reiteró que ella no tenía nada que ver con una supuesta actividad criminal.

Yo no soy narca, nada que ver. Desde que salió el corrido me montan como si yo fuera Pablo Escobar. Si anduviera mal, no estaría publicando en redes como si nada Nicole Pardo, “La Nicholette”



La influencer contó que, aunque fue privada de la libertad, en ningún momento fue maltratada o violentada: “Tenía mi propio cuarto, con baño y todo eso. Me trataron muy bien, me estuvieron cuidando”, narró.

"¡No fue falso mi levantón¡" La influencer Nicholette o “La Muchacha del Salado” rompe el silencio y narra cómo fue privada de su libertad el pasado 20 de enero cuando iba en su Tesla CyberTruck en la Isla Musala, en #Culiacán. #Nicholette

Ver menos pic.twitter.com/sZGVetzkZR — Noticias ReflectoresMX (@reflectoresmx) February 6, 2026

De manera similar, la influencer negó que el video de su secuestro sea falso, una crítica que se hizo en redes sociales debido a que, en la grabación, se aprecia que ella no grita ni reacciona cuando es subida al auto que la privó de la libertad.

A propósito, explicó que, el día de su secuestro, notó cómo un carro se estacionó al lado de su camioneta, pero inicialmente pensó que se trató de una coincidencia o que iban a pedirle una foto. Sin embargo, entendió que estaba siendo secuestrada cuando vio bajar a una persona con un arma que la obligó a subir, lo cual, dijo, “pasó muy rápido”.

No me caía el veinte, no entendía qué estaba pasando. [...] Todo pasó muy rápido y yo no grité Nicole Pardo, “La Nicholette”



Posteriormente, según el relato de Nicole Pardo, un amigo suyo subió a la camioneta de la creadora de contenido y, desde ahí, intentó perseguir al vehículo a donde fue obligada a subir. Sin embargo, los presuntos secuestradores lograron escapar del persecutor.

