Anuncian cierres y desviaciones en la autopista México–Puebla: fechas y horarios

Autopista México-Puebla, a la altura de la caseta vehicular San Marcos, en una fotografía ilustrativa.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) ha anunciado afectaciones a la circulación en un tramo de la autopista México-Puebla debido a trabajos relacionados con la construcción de la Línea 11 del Trolebús Chalco-Santa Martha.

Para que puedas planear tus traslados con anticipación, en La Razón te compartimos los detalles sobre los cierres y desviaciones que provocarán afectaciones viales por al menos dos días .

¿Cuándo y por qué cerrarán la autopista México - Puebla?

A través de una breve tarjeta informativa, el organismo encargado de la red carretera federal advirtió que los días 9 y 10 de febrero se esperan afectaciones a la altura del kilómetro 18 de la autopista México-Puebla

Lo anterior, debido a trabajos de izaje e instalación de una estructura metálica, que iniciarán a las 21:00 horas del 9 de febrero, con el desvío de la circulación hacia los carriles centrales con dirección a la Ciudad de México.

Para el 10 de febrero, Capufe prevé el cierre total en ambos sentidos de la autopista por espacio de una hora, de las 00:00 hasta las 01:00 horas.

¿Cuáles son las rutas alternas ante afectaciones en la México - Puebla?

Ante las afectaciones viales, Caminos y Puentes Federales recomienda a usuarios prever sus traslados y considerar rutas alternas, como la Carretera Federal México-Puebla.

¿Cuál es el teléfono de atención a usuarios de Capufe?

Por lo anterior, el organismo recomienda a usuarios de la autopista manejar con precaución y respetar los señalamientos viales al transitar en el tramo afectado.

Ante cualquier eventualidad, o en caso de necesitar asistencia vial, los usuarios de la carretera pueden ponerse en contacto con los servicios de emergencia a través del número 074, o mediante la cuenta oficial de Capufe en la red social X.

#AVISO a las personas usuarias de la autopista #MexicoPuebla. Habrá cierre a la circulación por colocación de estructura metálica. pic.twitter.com/hiYgt3c2vx — CAPUFE (@CAPUFE) February 7, 2026

