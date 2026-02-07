Incendio consume 184 vehículos en corralón de la Fiscalía de Tlaxcala | VIDEO

Incendio en corralón de la Fiscalía de Tlaxcala en el municipio de Tzompantepec.

Un incendio registrado la mañana de este 7 de febrero en un depósito vehicular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el municipio de Tzompantepec, dejó un saldo preliminar de 184 vehículos consumidos, sin reporte de víctimas.

El corralón, ubicado en el barrio de Tzautla, dentro de la comunidad de San Andrés Ahuashuatepec, comenzó a arder alrededor de las 10:30 horas. De acuerdo con la fiscalía, en el lugar se resguardaban cerca de 600 vehículos, entre ellos motocicletas, con más de una década de antigüedad.

Fotografías y videos difundidos en redes sociales muestran las densas columnas de humo negro provocadas por incendio, avivado por la aridez del terreno y el pasto seco, mientras las llamas amenazaban con extenderse a otro punto del predio y consumir la totalidad del parque vehicular.

🚒 MOVILIZACIÓN DE EMERGENCIA EN TZOMPANTEPEC



Momentos de tensión se vivieron en Tzompantepec, Tlaxcala, tras el incendio en un corralón de la Fiscalía estatal.



Sin embargo, antes de alcanzar otras 425 unidades ubicadas en una zona aledaña, el fuego fue controlado alrededor de las 15:00 horas, con apoyo de bomberos y servicios de emergencia de los municipios de Tzompantepec y Apizaco. En las labores también participó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala.

En tanto, desde el lugar del siniestro, la fiscal de Tlaxcala, Ernestina Carro Roldán, informó que se inició una carpeta de investigación para esclarecer las causas del incendio.

