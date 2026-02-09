Las impactantes FOTOS del incencio en restaurante ‘La Estancia’ de Rosarito

Fotos del incendio del restaurante "La Estancia", ubicado en Playas de Rosarito

Este domingo de nueva cuenta se registró un incendio en Rosarito, pero en esta ocasión se trató de “La Estancia”, un restaurante en el que se vendía una gran variedad de platillos típicos mexicanos y especialidades como cortes de carne.

Durante la noche de este 8 de febrero se registró un fuerte incendio en “La Estancia”, un restaurante ubicado en la calle Francisco Villa, en la colonia Villa de Guadalupe de Playas de Rosarito, Baja California.

Al lugar arribaron aproximadamente 20 elementos del Cuerpo de Bomberos de Playas de Rosarito, quienes activaron un operativo mientras se tomaban las medidas necesarias para poder sofocar las llamas.

De acuerdo con la información que se conoce, este incendio de gran magnitud podría haber sido provocado por un chispazo de un extractor que se encontraba al interior del restaurante o el mal manejo de leña, pero hasta el momento no se ha determinado la causa.

Fotos del incendio del restaurante "La Estancia", ubicado en Playas de Rosarito ı Foto: Redes Sociales

Pese a que el restaurante “La Estancia” quedó totalmente consumido por el incendio que duró aproximadamente más de dos horas, hasta el momento no se reportaron personas lesionadas.

Fotos del incendio en restaurante La Estancia de Rosarito

En redes sociales comenzaron a circular fotografías y videos del incendio registrado por la noche del domingo en Playas de Rosarito, pues incluso era visible desde varios puntos del municipio.

Este incendio; que inició aproximadamente a las 21:00 horas, alcanzó una gran altura, lo que provocó que una columna de humo llenara el ambiente de la región y que se activara un operativo de seguridad en la zona para evitar afectaciones.

La Policía Municipal de Rosarito y el Ejército acordonaron el perímetro con la finalidad de evitar el paso de los peatones, y de igual manera se cerraron las calles aledañas al lugar de manera temporal para prevenir accidentes.

Fotos del incendio del restaurante "La Estancia", ubicado en Playas de Rosarito ı Foto: Redes Sociales

Este lunes el medio local Siempre en la Noticia publicó un breve reportaje en el que se muestra cómo quedó el restaurante después del incendio que provocó una pérdida total en el restaurante “La Estancia”, que se encuentra al centro de Rosarito.

De acuerdo con la información de este medio local, al momento del incendio el restaurante “La Estancia” se encontraba operando de manera regular, y pese a esto tanto el personal como los comensales lograron salir a tiempo del lugar.

Asimismo, apuntaron que este restaurante era conocido en la región por sus desayunos y los cortes de carne que ofrece, y este 5 de mayo se celebraría el aniversario número 20 de “La Estancia”.

Fotos de cómo quedó el restaurante "La Estancia" después del incendio del domingo ı Foto: X: @S_EnLaNoticia

