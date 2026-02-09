Reviven VIDEO de Lorena Rodríguez, alcaldesa interina de Tequila, cantando ‘narcocorrido’

Después de la detención de Diego “N”, alcalde de Tequila, Jalisco, por supuestos vínculos con el crimen organizado, el municipio escogió a Lorena Rodríguez como suplente en el cargo. Sin embargo, tan pronto comenzó su periodo, la nueva titular del gobierno local se vio envuelta en algunas controversias.

Lorena Rodríguez ha sido señalada por ser cercana a Diego “N”, por lo que se ha cuestionado que esté exenta de lazos con el alcalde, quien fue detenido por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Marisol Rodríguez, ayer al asumir la presidencia interina de Tequila, Jalisco. ı Foto: Especial

Sin embargo, otra controversia más se sumó a la lista cuando, tras asumir el cargo, se revivió un video suyo cantando un narcocorrido. Esta es la grabación.

“A las órdenes del Mencho…”: Reviven VIDEO de alcaldesa interina de Tequila cantando narcocorrido

Horas después de que Lorena Rodríguez asumiera el cargo de alcaldesa suplente de Tequila, Jalisco, usuarios de redes sociales difundieron un video donde se mira a la funcionaria, el año pasado, cantando el corrido “El del palenque” de Los Alegres del Barranco en una fiesta.

En la grabación se mira cómo la alcaldesa y otra mujer se encuentran reunidas en un patio, mientras cantan el citado corrido al lado de un acordeonista, en lo que parece ser una fiesta privada.

El video causa controversia debido a que la canción directamente menciona al líder criminal Nemesio Oseguera “El Mencho”, y hace referencia a actividades de grupos delictivos. “Cuatro letras van al frente” y “A las órdenes del Mencho” son versos que forman parte de la letra de esta canción.

Recordar que, en 2025, el grupo Los Ángeles del Barranco enfrentó una sanción por supuesta apología al delito, al proyectar un retrato de “El Mencho” en un concierto en Jalisco.

Aunque el video no representa una prueba vinculante de Lorena Rodríguez con presuntas actividades criminales, se enmarca en los señalamientos de una supuesta red más extensa de actividades ilícitas encabezada por el ya detenido Diego “N”.

Sin embargo, corresponderá a las autoridades informar al respecto. Lorena Rodríguez no se ha pronunciado sobre la reparación de este video.

El fin de semana, el ayuntamiento de Tequila designó a Lorena Rodríguez como alcaldesa interina, por seis votos a favor y tres en contra. Se comprometió a entregar “estabilidad, trabajo y resultados” a Tequila.

