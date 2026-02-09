Nombran alcaldesa interina en Tequila

EL AYUNTAMIENTO de Tequila, Jalisco tiene como nueva presidenta a Lorena Marisol Rodríguez; esto luego de que Diego “N” fue detenido junto con tres de sus funcionarios por extorsión y presuntas relaciones con crimen organizado.

Alrededor de las 21:00 horas del domingo 8 de febrero, el Congreso estatal realizó una sesión en la que la nueva presidenta municipal recibió seis votos a favor de su nombramiento, lo que representa la mayoría absoluta, luego de obtener; tres en contra y una abstención.

Durante un mensaje que emitió la nueva edil de Tequila, Jalisco, mencionó que ella es originaria de la sierra de la zona, que es madre y se considera una mujer de trabajo. Es egresada de la carrera de administración de empresas del Instituto Tecnológico Mario Molina.

“Crecí en la sierra de Tequila, hija de campesinos, madre y mujer de trabajo (...) nuestro municipio vive momentos que exigen carácter, unidad y claridad de rumbo”, dijo en su discurso.

Según la nueva edil, en su periodo frente a Tequila va a garantizar “estabilidad, trabajo y resultados” y resaltó sus ganas de conseguir un “gobierno honesto”.

Su nombramiento trajo una discusión de redes en las que usuarios recuperaron un video del 2025 en el que presuntamente la Rodríguez canta un narcocorrido llamado El del Palenque de los Alegres del Barranco, presuntamente dedicadao a Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).