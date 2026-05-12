PAN y PRI en el Senado criticaron la intención de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de reducir hasta cinco semanas el ciclo escolar y acusaron al Gobierno federal de actuar con improvisación, sin medir las consecuencias educativas y familiares para millones de estudiantes.

Por este motivo, el vicecoordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, exigió la renuncia del titular de la SEP, Mario Delgado, a quien acusó de priorizar las vacaciones sobre la educación: “Mario Delgado debe renunciar ya. No sólo está haciendo el ridículo a nivel nacional, sino que está dañando el futuro educativo de millones de niñas y niños de niveles básicos”.

El Dato: la SEP informó que, por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, no se va a adelantar el cierre del ciclo escolar, por lo que concluye el 15 de julio.

El priista criticó que, tras el rechazo social a la propuesta, el Gobierno federal intentara deslindarse de la decisión: “Se están echando la bolita en un proceso totalmente improvisado y sin seriedad, donde los únicos que terminan perdiendo son los niños y la educación de México”.

El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez Robles, sostuvo que la propuesta refleja “una forma improvisada de gobernar” y cuestionó los argumentos de las altas temperaturas y la realización del Mundial de futbol.

“El Gobierno actual se rige con base en ocurrencias. Lleva al país sin analizar todas las afectaciones que una medida de esta naturaleza puede generar”, señaló.

Ven medidas educativas improvisadas ı Foto: Especial

Consideró inválido justificar la reducción de clases por el calor y advirtió que el país aún enfrenta rezagos educativos desde la pandemia “todos los veranos en México han sido calurosos y eso nunca se ha usado como para quitarle cinco semanas de clases a millones de estudiantes”.

Vázquez Robles alertó que disminuir el tiempo de clases agravaría el rezago educativo en el país, en medio de una baja en la cobertura escolar y de los malos resultados académicos: “Estamos construyendo un verdadero coctel de déficit educativo que va a afectar profundamente a toda una generación de mexicanos”.

Añadió que actualmente existen 1.5 millones menos de niñas y niños inscritos en primaria respecto a 2018, que la cobertura educativa cayó de 99 a 94 por ciento en primaria y de 97 a 93 por ciento en secundaria. También citó los resultados de la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) como muestra del deterioro académico.

El panista consideró el impacto económico que tendría en las familias un periodo vacacional más largo: “Muchas familias ya tienen organizada su vida cotidiana con base en el calendario escolar y ahora tendrían que buscar actividades adicionales para sus hijos, sin respaldo suficiente del gobierno”.

En la Cámara de Diputados, la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, señaló que, si la autoridad detecta semanas del calendario escolar sin propósito pedagógico, la respuesta no debe ser cerrar escuelas, sino reorganizar el sistema educativo: “México está perdiendo asistencia, permanencia y aprendizaje”, advirtió al pedir que se priorice escuelas de calidad y mejor equipadas.

La presidenta de la Cámara baja sostuvo que el interés superior de la niñez obliga a las autoridades a garantizar una educación competitiva y de calidad.

“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad y hoy ese derecho exige más atención, no menos clases”, enfatizó.

La diputada blanquiazul recordó que en la prueba PISA 2022, México retrocedió en habilidades matemáticas, lectura y ciencias en la evaluación de 2018 y señaló que sólo uno de cada tres estudiantes alcanza el nivel mínimo de aprendizaje requerido.

“El fútbol y el calor no pueden ser causales para dejar a las niñas y los niños en indefensión educativa”, concluyó Kenia López al rechazar la medida.