Carnaval de Veracruz 2026: ¿Cuáles son los precios y a qué hora son los desfiles?

Este 2026 el Carnaval de Veracruz estará lleno de colores, bailes, música y un ambiente lleno de alegría muy representativo de la tradición, además de contar con carros alegóricos y diversas actividades.

La inscripción para los carros alegóricos que se presentarán durante el Carnaval de Veracruz 2026 estuvo disponible hasta el 15 de diciembre del 2026, mientras que estos deberían estar listos en enero de este año.

Este 2026 el Carnavan de Veracruz realizará la edición número 102, y se espera que la fiesta jarocha; que comenzará a parir de este martes 10 de febrero y concluirá el miércoles 18 de febrero, esté llena de música, tradición y desfiles.

Carnaval de Veracruz 2026 ı Foto: Especial

¿Cuáles son los precios del Carnaval de Veracruz 2026 y desfiles que habrá?

El Carnaval de Veracruz 2026 tiene un costo de 50 pesos por persona en la zona de gradas, mientras que el acceso a los baños públicos móviles será de 10 pesos por persona.

Estas gradas se encuentran instaladas en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, y estarán abiertas al público durante los paseos de los carros alegóricos que están programados para el sábado 14, domingo 15, lunes 16 y martes 17 de febrero.

Este martes a las 20:00 horas se realizará la quema del mal humor en el Zócalo de Veracruz, con lo que se da inico oficialmente a las actividades del Carnaval veracruzano de este 2026.

Carnaval de Veracruz 2026 ı Foto: Captura de pantalla

El miércoles 11 de febrero a las 16:00 horas se llevará a cabo el desfile de la corte infantil y los kinders, y en cuanto a la presentación musica se contará con el grupo Picus a las 19:00 horas.

El primer desfile ocurrirá el sábado 14 de febrero a las 18:00 horas, mientras que en la Macroplaza del Malecón se contará con un concierto de regaeton Mexa que comenzará a la misma hora que el desfile.

El domingo el desfile que se dirige de Norte a Sur comenzará a las 12:00 horas, y el concierto de Cristian Nodal ocurrrirá de igual manera en la Macroplaza del Malecón a las 22:00 horas.

El desfile del lunes 16 de febrero se realizará a las 18:00 horas, al igual que el del martes 17 de febrero, y estos también saldrán de Norte a Sur en la gran fiesta típica de Veracruz.

Artistas confirmados para el Carnaval de Veracruz 2026 ı Foto: Especial

