Desmienten tala de árboles en Parque Tangamanga I por obras en centro Splash

Representantes de medios de comunicación constatan el estado de la vegetación en el área de "Splash".

En un recorrido con medios de comunicación, el Parque Tangamanga I y la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), demostraron que no se han talado árboles en las instalaciones del centro acuático “Splash”. Los titulares de ambas dependencias dejaron claro que la modernización de este sitio emblemático cumple con normas ambientales y que seguirá adelante.

Autoridades estatales detallan el plan de modernización y sostenibilidad para el recreativo potosino. ı Foto: Gobierno SLP

Sonia Mendoza Díaz, titular de la SEGAM, puntualizó que la rehabilitación contempla un área de 7.5 hectáreas, cuyos árboles se respetarán, ya que el proyecto se adaptará a las condiciones naturales en que actualmente se encuentra. Aseguró que el Gobierno del Estado reúne las condiciones técnicas y ambientales para regresarle la utilidad a este sitio de recreo, que por lustros fue abandonado y ahora será un proyecto recreativo para las familias potosinas.

El proyecto de rehabilitación en el centro acuático contempla el respeto total a las áreas arboladas. ı Foto: Gobierno SLP

Por su parte, Joaquín García Martínez, titular de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (CECURT), lamentó las campañas de desinformación y enfatizó que hoy más que nunca, los parques Tangamanga reciben mantenimiento y lucen modernos y atractivos para visitantes. Más de 40 medios de comunicación recorrieron las instalaciones y comprobaron que no hay árboles talados, pero sí el abandono de administraciones pasadas.

TE RECOMENDAMOS: Bomberos atienden emergencia Explosión de ducto de Pemex en Oaxaca deja al menos 3 muertos y 6 lesionados

Finalmente, ambos funcionarios puntualizaron que el proyecto de modernización ordenado por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, contempla la instalación de una planta tratadora, que permitirá el reciclaje y reutilización del agua, garantizando su calidad, seguridad y sostenibilidad.

am