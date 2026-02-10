Protestan socios del Club de Golf en la Costera de Acapulco, Guerrero

Socios del Club de Golf Acapulco bloquearon por espacio de 40 minutos la Avenida Costera Miguel Alemán, en la zona Dorada, para exigir que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) cumpla y respete el convenio de cesión de derechos firmado con la administración anterior de este espacio deportivo y pulmón verde, y dé mantenimiento a las instalaciones, prácticamente abandonadas desde julio pasado, señalaron.

Los quejosos advirtieron que Fonatur no ha cumplido el convenio de cesión de derechos y no ha anunciado qué va a ocurrir con el club de golf.

“Es una vergüenza lo que está sucediendo, no hay una persona que atienda e informe”, criticaron, y pidieron la presencia del director de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza, para que dé la cara y expliqué la situación del Club de Golf Acapulco.

TE RECOMENDAMOS: El plagio ocurrió el pasado viernes Reportan secuestro de otras cinco personas en Sinaloa

Socios insistieron que existe preocupación por el futuro de este espacio, el cual subrayaron que es público. Acusaron que ya se murió casi la mitad de los 100 venados que habitaban las áreas verdes del club, debido a que Fonatur no lo riega y el pasto se seca cada vez más, además de que no hay veterinario pues no hay dinero para pagarle.

El exdirector del Club de Golf Acapulco, Efrén Leyva Acevedo, subrayó que el convenio de cesión de derechos y obligaciones que firmó Fonatur el 31 de marzo de 2025, mediante el cual se hace cargo de la administración de este recinto, de alrededor de 25 hectáreas, es claro, y el espacio debe seguir siendo un campo de golf, además de respetar la flora y la fauna.

Sin embargo, manifestaron que ya son casi 10 meses que no cobran las cuotas a los socios. Subrayó que no hay pasto porque no lo riegan, que han estado rentando parte del club y está hecha pedazos y no se puede jugar golf; la casa club está abandonada y no tienen dinero para lavar las toallas.

Agregó que están regando algunas áreas con agua de drenaje sin tratamiento, por lo que en los alrededores hay malos olores.Leyva Acevedo expresó que hay la sospecha de que están dejando que el campo se eche a perder para después vender el terreno.

Por último, sentenció que el campo de golf y sus áreas verdes no son un privilegio, pues son un pulmón de la ciudad, y la entrada es libre.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR