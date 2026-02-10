¿Quiénes son los padres de Sergio Cázares Zambada, sobrino del ‘Mayo’ Zambada asesinado?

El cuerpo de un hombre de aroximadamente 41 años de edad fue localizado por la noche del domingo 8 de febrero al interior de la cajuela de una camioneta que se encontraba abandonada.

Por la noche del domingo las autoridades federales encontraron el cuerpo de un hombre con impactos de disparo con arma de fuego al interior de la cajuela de una caomioneta que fue abandonada en la sindicatura de Costa Rica Léala.

La fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo confirmó este 10 de febrero que los familiares de Sergio Cázares Zambada confirmaron la identidad del cuerpo.

La identificación del cuerpo por parte de los familiares de Sergio Cázares Zambada se realizó en la Agecia de Homicidio Doloso, por lo que este fue entregado este lunes a sus familiares.

Lugar en donde fue localizado el cuerpo de Sergio Cázares Zambada ı Foto: Redes Sociales

¿Quiénes son los padre de Sergio Cázares Zambada?

Sergio Cázares Zambada es sobrino de de Ismael Mario ‘El Mayo’ Zambada, quien a su vez es hermano de la madre de Sergio, Águeda Zambada García, quien estuvo casada con Sergio Cázares.

Sergio Cázares, esposo de Águeda Zambada García ı Foto: Redes Sociales

En redes sociales circulan fotografías en las que se asegura que el hombre es Sergio Cázares Zambada; sin embargo, la persona que aparece es Omar Guillermo Cuen Lugo es un antiguo oficial de la Policía Federal de México buscado en Estados Unidos.

🚨SE BUSCA NARCOTRAFICANTE DEL CARTEL🚨



Omar Guillermo Cuen Lugo es un antiguo oficial de la Policía Federal de México.



Él es buscado por supervisar envíos de cocaína desde México hacia Estados Unidos para el Cartel de Sinaloa.



Sus últimas ubicaciones conocidas son Tijuana,… pic.twitter.com/eUHIkVwMeb — ICE en Español (@ICEespanol) January 2, 2026

Águeda Zambada García es la hermana mayor de Ismael Mario ‘El Mayo’ Zambada, y de acuerdo con la información que se conoce, la mujer no participó en los negocios relacionados con sustancias ilícitas.

Pese a esto, en 2010 tanto Águeda Zambada sus hijas fueron secuestradas por un comando armado cuando se encontraban saliendo del Aeropuerto Internacional de Tijuana, y luego de 20 días de permanecer privadas de la libertad, fueron rescatadas con vida.

Árbol genealógico de los Zambada ı Foto: Especial

De acuerdo con la información que se conoce en un video que se hizo público se puede escuchar un interrogatorio que le hicieron a una de las hijas de Águeda cuando fueron secuestrados, y esta pedía que no involucraran a personas inocentes.

Águeda Zambada García falleció el 30 de mayo del 2021 en una clínica privada ubicada en Mazatlán, Sinaloa, y fue velada en la funeraria San Martín Montebello de Culiacán.

'El Mayo' y Águeda ı Foto: Especial

De acuerdo con la información que se conoce, Águeda falleció por un derrame cerebral, y el 31 de diciembre a la funerario San Martín Montebello llegó una corona de flores que contenía un breve mensaje, “De tu hermano Ismael Zambada”.

Águeda Zambada García ı Foto: Especial

