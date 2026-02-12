Fiscalía del Edomex ejecuta orden judicial en la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejecutó esta madrugada una diligencia ministerial de restitución en la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul, en acato a lo ordenado por un juez del Estado de México.

Autoridades del estado de Hidalgo participan en el operativo para dar seguridad perimetral a la población.

