Vizsla Silver confirma que cinco mineros siguen desaparecidos

La minera canadiense Vizsla Silver confirmó que cinco de sus colegas siguen desaparecidos, lo cual genera incertidumbre y dificultades para sus familias, sus empleados y la comunidad en general, sin embargo, sigue centrada en apoyar a las familias afectadas y mantiene una estrecha colaboración con las autoridades competentes mientras continúan los esfuerzos de búsqueda.

En un comunicado la empresa minera dijo que está en contacto directo con las familias afectadas y les proporciona asistencia práctica y financiera, así como acceso a los servicios de apoyo adecuados.

También, los representantes de la Compañía seguirán colaborando estrechamente con las familias para atender sus necesidades cambiantes. Además, Vizsla Silver apoya a sus equipos en México y Canadá brindándoles acceso a terapia de duelo y a horarios de trabajo flexibles.

Afirmaron que la seguridad de los empleados y contratistas de Vizsla Silver sigue siendo una prioridad absoluta y desde su creación, la empresa ha realizado importantes inversiones en seguridad y gestión de riesgos, con una supervisión activa de la dirección, que incluye visitas periódicas a las instalaciones.

Vizsla Silver confirmó que 5 de los 10 mineros reportados como desaparecidos en Concordia, Sinaloa, siguen en calidad de no localizados.



Convocan a manifestación por mineros

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México convocó a una marcha en memoria de los cinco mineros localizados sin vida en Sinaloa y por los que continúan desaparecidos.

La marcha se realizará el próximo sábado 14 de febrero a las 11:00 horas, partiendo de las instalaciones de la asociación, ubicadas en Sonora, Chihuahua y Zacatecas.

Los convocantes pidieron a los asistentes portar camisas blancas y cascos en memoria de los mineros que fueron localizados sin vida.

“Todos los que nos hemos adentrado en las entrañas de la tierra sabemos el valor que se necesita para ello, nos cuidamos entre todos y estamos orgullosos de nuestra honorable labor. La inseguridad en nuestro país nos ha dañado desde hace tiempo y no podemos permitir que lo acontecido en Concordia vuelva a ocurrir”, señalaron.

CONVOCATORIA para participar en la marcha el próximo sábado. ı Foto: Especial

