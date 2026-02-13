Arranca Carnaval de Tamaulipas, la fiesta en Madero, Altamira y Tampico

Con la tradicional Quema del Mal Humor y la emotiva coronación de la Reina del Carnaval, Giselle Asillin Flores Almazán, y del Rey de la Alegría, Baruch Domínguez, arrancó con todo el Carnaval Tamaulipas 2026, la fiesta que une a Tampico, Ciudad Madero y Altamira.
Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, resaltó la importancia de la unidad y el trabajo conjunto entre autoridades, sector privado y sociedad para fortalecer el desarrollo turístico del estado y, al mismo tiempo, promover la integración y la unidad familiar.
Con ello, en la explanada principal de la Presidencia Municipal de Madero se vivió el arranque de las fiestas carnestolendas, amenizadas por el Grupo High Life.
Por ley, en Michoacán ya no se puede heredar deuda pública
Hermanando a los municipios del sur, ahí estuvieron por Tampico Mónica Villarreal Anaya y sus homólogos de Altamira, Armando Martínez Manríquez, y Erasmo González Robledo, de Ciudad Madero.
Este viernes 13 de febrero es el primer desfile en Madero de carros alegóricos, comparsas, disfraces y grupos de animación, con los padrinos participantes: la actriz Aylín Mujica, el actor Julio Camejo y Aarón Mercury.
Además, se podrá disfrutar de forma gratuita, al concluir el desfile multicolor, el concierto del grupo El Poder del Norte.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR