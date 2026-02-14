Fiscalía de Chihuahua exige revisión del caso ante liberación del dueño del crematorio Plenitud

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua exigió la revisión de la resolución emitida por un juez federal, mediante un amparo que derivó en la liberación de José Luis A.C., dueño del crematorio Plenitud.

El fiscal César Jáuregui Moreno indicó que la dependencia a su cargo presentará de manera inmediata un recurso de revisión a fin de que se recomponga la sentencia de amparo.

Asimismo, se interpondrá un recurso de queja ante los Órganos de Control del propio Poder Judicial de la Federación para que se revise la actuación del juez .

El fiscal informó que sostuvo una reunión con las familias afectadas, a quienes dio a conocer la postura de la Fiscalía y brindó respaldo en busca de que se modifique la resolución del juez .

El fiscal de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, en conferencia de prensa. ı Foto: chihuahua.gob.mx

En conferencia de prensa, detalló que el Juez Séptimo de Distrito Federal, otorgó un amparo para brindar libertad inmediata a José Luis A.C., quien se encontraba detenido por delitos relacionados con el crematorio en el que se localizaron 386 cuerpos el pasado 26 de junio. Refirió que la noche del 13 de febrero, en acatamiento a la resolución judicial, fue liberado.

Recordó que, anteriormente, en ese mismo juzgado ya se había recibido una solicitud de amparo en favor de José Luis A.C.; sin embargo, fue negado al considerar que los cuerpos tenían meses apilándose y sin un manejo adecuado, bajo condiciones insalubres y en estado de descomposición, lo que representaba un riesgo para la comunidad juarense.

“¿Qué hemos nosotros probado?, que había 386 cadáveres sin un tratamiento adecuado, que tenían en ese lugar no días, ni meses, años y bajo las condiciones más insalubres y probamos que a los familiares se les hizo entrega de urnas funerarias conteniendo restos que no correspondían a sus seres queridos”, comentó.

El fiscal César Jáuregui Moreno explicó que el juez federal que otorgó el amparo se centró en los verbos rectores de los delitos, que son “ocultar” y “conservar”, lo que consideró no existe en este caso, pues los cuerpos no estaban escondidos .

En relación a esto, las pruebas apuntan a que existía dolo evidente en el acumulamiento de los cuerpos, pues las familias que pagaban por un servicio, no estaban recibiendo las cenizas de sus seres queridos.

“Frente a una resolución así, no queda más que combatirla; la Fiscalía lo que hará inmediatamente, es presentar dos recursos, un recurso de revisión frente a los jueces del Poder Judicial Federal, a fin de que recomponga esta sentencia de amparo y vuelva las cosas al estado en que actualmente se encuentran, y, en segundo término, un recurso de queja frente a los Órganos de Control del propio Poder Judicial a efecto de que se revise la actuación del Juez” César Jáuregui Moreno, fiscal de Chihuahua



Agregó que ya se trabaja en una estrategia jurídica respecto a este caso, y con el objetivo de no entorpecer los procesos, se reservan mayores detalles, y refrendó su compromiso para garantizar a las familias y sus deudos el acceso a la justicia .

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha logrado identificar 191 cuerpos, de los cuales ya se han entregado 185, y se han practicado 152 peritajes de ADN que se recibirán en los próximos días.

cehr