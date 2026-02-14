Identifican a los cinco desaparecidos en Ahome tras hallazgo de camioneta con cuerpos en Navolato

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa confirmó la identificación de las cinco personas localizadas sin vida al interior de una camioneta abandonada en el municipio de Navolato. De acuerdo con la autoridad, las víctimas correspondían a un grupo de hombres que habían sido reportados como desaparecidos días antes en el norte de la entidad.

El hallazgo ocurrió el 11 de febrero de 2026 sobre la autopista Benito Juárez, conocida como “La Costera”, a la altura de la sindicatura de San Pedro. Automovilistas alertaron a las autoridades sobre una camioneta pickup blanca abandonada a un costado de la carretera. Al inspeccionar la unidad, elementos de seguridad localizaron en su interior los cuerpos.

Cinco desaparecidos de Ahome son localizados muertos dentro de pickup abandonada ı Foto: Redes sociales

Tras el traslado al Servicio Médico Forense, peritos realizaron estudios de genética forense que permitieron confirmar la identidad mediante comparación de ADN con familiares directos. La Fiscalía informó que se trataba de personas que habían sido privadas de la libertad el 7 de febrero en el municipio de Ahome.

Las investigaciones establecen que el grupo fue interceptado por hombres armados cuando circulaban por carretera luego de regresar de un viaje a Mazatlán. Desde ese momento se perdió comunicación con ellos y sus familiares iniciaron su búsqueda y denunciaron la desaparición ante autoridades.

Entre las víctimas se encontraban integrantes de un mismo núcleo familiar —un padre y su hijo, así como dos hermanos— además de un acompañante cercano. La FGE señaló que, una vez concluido el proceso legal de identificación, los restos serían entregados a sus familiares conforme al protocolo correspondiente.

La institución abrió una carpeta de investigación por homicidio y mantiene diversas líneas para esclarecer los hechos y ubicar a los responsables. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas ni se ha informado un móvil oficial.

Las autoridades indicaron que continuarán las diligencias ministeriales y periciales para determinar las circunstancias de la privación de la libertad y posterior homicidio.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL