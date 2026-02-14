Ocupación hotelera en Guerrero supera el 70% por San Valentín 2026

Turistas disfrutan de las playas de Guerrero durante el fin de semana del Día del Amor y la Amistad.

Durante este sábado, miles de visitantes disfrutan de las riquezas naturales, gastronómicas y culturales que ofrecen los destinos con vocación turística de Guerrero; aunado a esto, el sector turístico complementa la oferta para los visitantes con actividades y servicios relacionados con el Día del Amor y la Amistad.

Estas acciones permiten fortalecer la proyección del Hogar del Sol y de mostrar la efectiva coordinación que se mantiene entre el Gobierno del Estado, encabezado por la Maestra Evelyn Salgado Pineda, a través de la Sectur Estatal, a cargo de Simón Quiñones Orozco, y representantes de cámaras y asociaciones turísticas empresariales de distintos giros.

Sector hotelero y restaurantero de Guerrero reporta una jornada positiva gracias a la afluencia nacional. ı Foto: Gobierno Guerrero

Este sábado, la entidad reporta una ocupación hotelera general de 72%, miles de familias, parejas y amigos disfrutan de las actividades y ofertas que se encuentran en hoteles, restaurantes, playas, plazas y centros nocturnos.

TE RECOMENDAMOS: Protesta nacional Gremio minero se moviliza en varios estados por el secuestro de 10 trabajadores en Sinaloa

En el caso de Acapulco, se registra una ocupación hotelera general de 71.2%:

Zona Diamante: reporta un promedio de 57.5% .

Zona Dorada: reporta una ocupación de 81.9% .

Bahía Histórica: reporta 67 puntos porcentuales de actividad en hoteles.

La Zona Dorada de Acapulco lidera la afluencia turística con niveles superiores al 81% de ocupación. ı Foto: Gobierno Guerrero

Por su parte, Ixtapa-Zihuatanejo reporta un promedio de 81.3% en ocupación hotelera, Taxco registra una ocupación en promedio de 35.4%, en tanto, La Unión registra este sábado un promedio de ocupación hotelera de 58.4%.

Con estos resultados, el Hogar del Sol reafirma su fortaleza como uno de los destinos preferidos para disfrutar momentos especiales, consolidando la confianza de los visitantes y el compromiso de seguir impulsando un turismo dinámico, competitivo y con prosperidad compartida para las y los guerrerenses.

am