Ocupación hotelera en Guerrero supera el 70% por San Valentín 2026

Durante este sábado, miles de visitantes disfrutan de las riquezas naturales, gastronómicas y culturales que ofrecen los destinos con vocación turística de Guerrero; aunado a esto, el sector turístico complementa la oferta para los visitantes con actividades y servicios relacionados con el Día del Amor y la Amistad.
Estas acciones permiten fortalecer la proyección del Hogar del Sol y de mostrar la efectiva coordinación que se mantiene entre el Gobierno del Estado, encabezado por la Maestra Evelyn Salgado Pineda, a través de la Sectur Estatal, a cargo de Simón Quiñones Orozco, y representantes de cámaras y asociaciones turísticas empresariales de distintos giros.
Este sábado, la entidad reporta una ocupación hotelera general de 72%, miles de familias, parejas y amigos disfrutan de las actividades y ofertas que se encuentran en hoteles, restaurantes, playas, plazas y centros nocturnos.
En el caso de Acapulco, se registra una ocupación hotelera general de 71.2%:
- Zona Diamante: reporta un promedio de 57.5%.
- Zona Dorada: reporta una ocupación de 81.9%.
- Bahía Histórica: reporta 67 puntos porcentuales de actividad en hoteles.
Por su parte, Ixtapa-Zihuatanejo reporta un promedio de 81.3% en ocupación hotelera, Taxco registra una ocupación en promedio de 35.4%, en tanto, La Unión registra este sábado un promedio de ocupación hotelera de 58.4%.
Con estos resultados, el Hogar del Sol reafirma su fortaleza como uno de los destinos preferidos para disfrutar momentos especiales, consolidando la confianza de los visitantes y el compromiso de seguir impulsando un turismo dinámico, competitivo y con prosperidad compartida para las y los guerrerenses.
am