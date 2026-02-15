Choque múltiple en Libramiento Bicentenario deja al menos 3 muertos y 15 heridos | VIDEO

Un choque múltiple en el Libramiento Bicentenario, en Lerma, Estado de México, donde varios camiones, vehículos y ambulancias se vieron involucrados, dejó un saldo de al menos tres personas muertas y 15 lesionadas.

Alrededor de las 07:30 horas de este domingo, medios locales reportaron un choque múltiple sobre el Libramiento Bicentenario, en el tramo Xonacatlán - Lerma, a la altura de la localidad de Isidro Fabela en el municipio mexiquense de Lerma.

🚧 Carambola en carretera en el centro de México deja al menos tres personas fallecidas



🚑 Un accidente automovilístico ocurrido en el Libramiento Bicentenario del Valle de Toluca, en el que estuvieron involucrados una veintena de vehículos, dejó más de una decena de personas… pic.twitter.com/gVKKe70eG4 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) February 15, 2026

Según los reportes preliminares, al menos 30 vehículos se vieron involucrados en la “carambola”, entre ellos camiones de pasajeros, vehículos de carga y ambulancias.

Sin embargo, horas después, Protección Civil del Estado de México informó que fueron “aproximadamente 40 vehículos” los que estuvieron involucrados en el accidente.

La autoridad mexiquense informó que, por estos hechos, perdieron la vida tres personas, mientras que otras 15 resultaron lesionadas.

Entre las unidades afectadas se encuentran autobuses, vehículos particulares y unidades de emergencia.



De manera preliminar, se reportan 15 personas lesionadas atendidas en el sitio y, lamentablemente, 3 decesos. La circulación permanece cerrada en ambos sentidos. — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) February 15, 2026

De manera extraoficial se informó que los fallecidos fueron dos hombres y una mujer. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por autoridades, ni se ha puntualizado qué vehículo ocupaban las personas que perdieron la vida.

IMSS activa protocolos de atención

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que, tras tomar conocimiento del accidente, activó los protocolos de respuesta ante emergencias, por los cuales desplegó personal médico para atender a los heridos y reforzó la comunicación con autoridades para atender a todos los afectados.

📌Tras accidente en Libramiento Bicentenario, en el Estado de México, #IMSSBienestar y @Tu_IMSS informan lo siguiente: pic.twitter.com/K0fMW7XENe — IMSS Bienestar (@IMSS_Bienestar) February 15, 2026

A través de una tarjeta informativa, el IMSS destacó que, tan pronto tuvo conocimiento del evento, apoyó con “personal médico, de enfermería y áreas de apoyo”.

Asimismo, estableció comunicación con “las autoridades estatales, cuerpos de Protección Civil y servicios de emergencia” para brindar apoyo médico a quien lo necesite.

Las unidades médicas de IMSS Bienestar en Toluca, Lerma y Xonacatlán se encuentran preparadas y en plena disposición para brindar atención oportuna a quienes lo requieran Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)



No obstante, enfatizó que, al corte de las 01:30 horas, que se publicó el comunicado, ninguna de sus unidades médicas había recibido a una persona lesionada por estos hechos.

Hasta el momento, tampoco se han recibido pacientes derivados de este incidente en unidades del IMSS; sin embargo, el Instituto mantiene disponibilidad de camas, insumos y equipo médica para garantizar atención oportuna en caso de ser necesario Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)



am