Gobierno de Yucatán impulsa creación de empleos y crecimiento industrial

El gobernador Joaquín Díaz Mena se reunió con directivos de Grupo Bachoco para revisar los avances del proyecto de expansión que la firma desarrolla en Yucatán, así como los planes de modernización y la apuesta por la sustentabilidad en sus operaciones.

Díaz Mena recibió al director de Finanzas de Grupo Bachoco, Daniel Salazar Ferrer, con quien exploró áreas de oportunidad para fortalecer la presencia de la marca en el estado.

Asimismo, se comprometió a brindar las facilidades necesarias para impulsar los proyectos, ya que representan la creación de empleos para las familias de Yucatán, especialmente para las que viven en el interior del estado.

“Nuestra intención es que las empresas mantengan su confianza e incrementen sus inversiones en Yucatán. Esa confianza se relaciona con la paz, la tranquilidad y la seguridad que tenemos; y, como Gobierno, brindaremos todas las facilidades para que ustedes continúen invirtiendo y hagan crecer la empresa en nuestro estado” Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán



A la derecha, el gobernador Joaquín Díaz Mena. ı Foto: Cortesía

El mandatario acordó sumarse a las gestiones de Grupo Bachoco ante dependencias federales, para asegurar que los planes de expansión y generación de fuentes de trabajo sigan su curso.

En este contexto, los directivos de Grupo Bachoco compartieron el panorama de sus operaciones en Yucatán, así como acciones y proyectos de sostenibilidad que buscan implementar en la entidad.

Al respecto, el director de Finanzas de Grupo Bachoco, Daniel Salazar Ferrer, agradeció al gobernador el espacio de diálogo para conocer los planes de la empresa, lo que demuestra su visión de impulsar las inversiones.

Destacó que Grupo Bachoco tiene en la Península de Yucatán más de seis mil colaboradores, más de 100 granjas y cinco plantas , por lo que Yucatán representa una plataforma con importante potencial de desarrollo para la empresa.

Grupo Bachoco es una de las empresas de alimentos multiproteínas más importantes en México y a nivel internacional, enfocada en la nutrición de la población y en brindar un servicio basado en la calidad y la sustentabilidad.

En la reunión estuvieron el gerente de Comunicación y Compromiso Social de Grupo Bachoco, Santiago Irusteta Gallego; el gerente de la Unidad de Negocio Península, Hugo Edmundo Monterrey; y el gerente jurídico de Grupo Bachoco, Marco Augusto Martínez.

Por parte del gobierno de Yucatán asistieron el titular de la Secretaría de Economía y Trabajo (SETY), Ermilo Barrera Novelo; el subsecretario de Inversión, Comercio e Industria de la SETY, Roger Góngora García; y el subsecretario de Planeación para la Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, José Luis González Pérez.

