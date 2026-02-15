Hallan cinco hieleras con restos humanos en tres días, en sur de Veracruz

Hallan al menos cinco hieleras con restos humanos en Veracruz, en tres días.

En un lapso de tres días, al menos cinco hieleras con restos humanos fueron localizadas en municipios del sur de Veracruz, en una escalada de violencia que incluyó ataques armados e incendio de un comercio en la región.

Los primeros hallazgos ocurrieron la mañana del jueves 12 de febrero en Coatzacoalcos. La primera hielera fue ubicada en Villa Allende, frente a un campo de fútbol en calles Jesús García, entre Madero y Díaz Mirón.

En su interior se encontraba una cabeza humana, presuntamente de una mujer, junto a una cartulina con mensaje de violencia.

Horas después, cerca del mediodía, fue localizada una segunda hielera en la colonia El Tesoro, también en Coatzacoalcos, con restos que corresponderían a un hombre.

🚨🚔 Abandonan dos hieleras con restos humanos y mensaje delincuencial🚨

Y dejan mensaje delincuencial, en Villa Allende, municipio de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz. https://t.co/FOKoNKXVCe pic.twitter.com/E7Y2JkJ4sg — Hugo Gallardo (@HugoGallardoSG) February 12, 2026

Ambas zonas fueron acordonadas por fuerzas estatales y federales, mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias.

La mañana del viernes 13 de febrero, una tercera hielera fue abandonada a un costado de la carretera Costera del Golfo, en el tramo Coatzacoalcos-Villahermosa, cerca de la caseta de cobro.

El hallazgo provocó la movilización de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. La vialidad fue cerrada casi una hora, mientras que los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo).

Así, en menos de 24 horas ya sumaban tres casos, pero dos más se registraron al día siguiente, el sábado 14 de febrero, particularmente en los municipios de Ángel R. Cabada y Lerdo de Tejada.

Abandonan Hielera con Cabeza Humana Frente a Campo de Futbol en Veracruz#AbandonanCabeza y un mensaje en Villa Allende



A plena luz del día, una intensa movilización policiaca y militar se registró tras el hallazgo de una hielera que presuntamente contenía una cabeza humana y… pic.twitter.com/EyvfapvFIk — José Díaz (@JJDiazMachuca) February 12, 2026

En el primero, se localizó una hielera cerca de la terminal de autobuses ADO, sobre el bulevar Francisco J. Moreno, mientras que, en el segundo, el hallazgo fue en la colonia Cirilo Palacios. En ambos puntos se activó el Código Rojo y se desplegaron corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con reportes preliminares, los restos encontrados el sábado podrían pertenecer a una misma persona, aunque la FGE no lo ha confirmado.

Los mensajes hallados junto a las hieleras fueron firmados por un grupo que se autodenomina “Mafia Veracruzana”.

Estos hechos ocurren en medio de una ola de violencia en Coatzacoalcos que, en semanas recientes, ha dejado al menos cuatro ataques armados con saldo de tres personas muertas, además del incendio de un restaurante en el bulevar costero.

Hasta el momento, no se han informado detenciones relacionadas con los casos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am