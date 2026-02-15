Hallan cinco hieleras con restos humanos en tres días, en sur de Veracruz

En un lapso de tres días, al menos cinco hieleras con restos humanos fueron localizadas en municipios del sur de Veracruz, en una escalada de violencia que incluyó ataques armados e incendio de un comercio en la región.
Los primeros hallazgos ocurrieron la mañana del jueves 12 de febrero en Coatzacoalcos. La primera hielera fue ubicada en Villa Allende, frente a un campo de fútbol en calles Jesús García, entre Madero y Díaz Mirón.
En su interior se encontraba una cabeza humana, presuntamente de una mujer, junto a una cartulina con mensaje de violencia.
Horas después, cerca del mediodía, fue localizada una segunda hielera en la colonia El Tesoro, también en Coatzacoalcos, con restos que corresponderían a un hombre.
Ambas zonas fueron acordonadas por fuerzas estatales y federales, mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias.
La mañana del viernes 13 de febrero, una tercera hielera fue abandonada a un costado de la carretera Costera del Golfo, en el tramo Coatzacoalcos-Villahermosa, cerca de la caseta de cobro.
El hallazgo provocó la movilización de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. La vialidad fue cerrada casi una hora, mientras que los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo).
Así, en menos de 24 horas ya sumaban tres casos, pero dos más se registraron al día siguiente, el sábado 14 de febrero, particularmente en los municipios de Ángel R. Cabada y Lerdo de Tejada.
En el primero, se localizó una hielera cerca de la terminal de autobuses ADO, sobre el bulevar Francisco J. Moreno, mientras que, en el segundo, el hallazgo fue en la colonia Cirilo Palacios. En ambos puntos se activó el Código Rojo y se desplegaron corporaciones de los tres órdenes de gobierno.
De acuerdo con reportes preliminares, los restos encontrados el sábado podrían pertenecer a una misma persona, aunque la FGE no lo ha confirmado.
Los mensajes hallados junto a las hieleras fueron firmados por un grupo que se autodenomina “Mafia Veracruzana”.
Estos hechos ocurren en medio de una ola de violencia en Coatzacoalcos que, en semanas recientes, ha dejado al menos cuatro ataques armados con saldo de tres personas muertas, además del incendio de un restaurante en el bulevar costero.
Hasta el momento, no se han informado detenciones relacionadas con los casos.
