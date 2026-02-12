Dan prisión preventiva a Javier Duarte por presunto desvío de 5 millones de pesos

Un juez federal dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el presunto desvío de 5 millones de pesos del erario público, lo que podría frustrar su próxima salida del Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

De acuerdo con información judicial, el exmandatario veracruzano está próximo a cumplir su condena de nueve años de prisión, la cual concluiría en el mes de abril; sin embargo, esta nueva medida cautelar lo mantendría recluido más allá de esa fecha.

El juez a cargo del caso programó una audiencia para el próximo martes 17 de febrero, en la que determinará si vincula o no a proceso a Duarte de Ochoa por la presunta comisión del delito de peculado, delito que se suma a los cargos por los que ya fue sentenciado años atrás.

Javier Duarte gobernó Veracruz entre 2010 y 2016, período en el que fue señalado por múltiples actos de corrupción, desvío de recursos públicos y vínculos con el crimen organizado.

En 2017 fue detenido en Guatemala tras meses de fuga, y posteriormente extraditado a México, donde enfrentó cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que le valieron la condena de nueve años que actualmente cumple.