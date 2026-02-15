Identifican a víctimas mortales de ataque en bar ‘Sala de Despecho’ en Puebla: Gisele, Joaquín y Emmanuel

Estos serían los rostros de las víctimas mortales del ataque a bar en Puebla, según imagen difundida por medio local Ambas Manos.

Autoridades y medios locales identificaron a las tres víctimas mortales del ataque en el antro Sala de Despecho ubicado en Angelópolis, Puebla, ocurrido la madrugada del 14 de febrero, quienes eran profesionistas de entre 28 y 34 años sin ningún vínculo con el crimen organizado.

La Universidad Iberoamericana de Puebla publicó una esquela en donde lamentó el fallecimiento de Gisele Ortiz, egresada de su Licenciatura en Psicología, a quien identificó como una de las víctimas mortales del ataque del sábado.

La Universidad exigió el esclarecimiento de los hechos y el acceso a justicia para las víctimas.

Exigimos justicia, reparación de los daños para las personas afectadas y garantías del derecho a una vida segura y libre de violencia para todas las personas Universidad Iberoamericana de Puebla



🔴Tras el ataque en Angelópolis, la Universidad Iberoamericana Puebla confirmó que Gisele, egresada de Psicología, murió durante la agresión y condenó los hechos.



Además, exige a las autoridades realizar las investigaciones correspondientes para garantizar justicia.



Por su… pic.twitter.com/k1UHg0Qj3z — Azucena Uresti (@azucenau) February 15, 2026

En el mismo sentido se expresó la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), la cual, también mediante una esquela, lamentó el fallecimiento de Joaquín Wirth, a quien identificó como egresado de la institución.

La UDLAP también lamentó el fallecimiento de Gisele y el de la tercera víctima, Emmanuel Esteban, que no fue identificada como egresada de ninguna de las dos instituciones educativas mencionadas.

Ninguna palabra alcanza para aliviar el inmenso dolor de su partida, especialmente en circunstancias tan dolorosas e inaceptables. Nos sumamos al clamor de justicia y nos unimos en solidaridad con las familias, exigiendo que se esclarezcan los hechos con absoluta transparencia Universidad de las Américas Puebla



Posteriormente, el medio local Ambas Manos brindó más detalles de las víctimas mortales, e informó que Gisele tenía 33 años; Emmanuel Esteban, 28, y Joaquín, 34.

Mientras que, según la misma fuente, los cinco heridos son: Jennifer, de 28 años; Diego, de 18 años; José Luis, de 56 años; Jaime Gustavo, de 55 años y Enrique Sola, de 29 años.

#LoÚltimo 🔴 El titular de la @SSPGobPue, Francisco Sánchez descarta que los jóvenes que perdieron la vida en el ataque a Sala de Despecho tengan vínculos criminales.



Las autoridades aún buscan determinar el móvil de un ataque perfectamente planeado.#AmbasManos @C_Lobato… pic.twitter.com/VPwfa9yY6m — Ambas Manos (@Ambas_Manos) February 14, 2026

De manera extraoficial se informó que este último, el arquitecto Enrique Sola, habría sido el objetivo de lo que se ha investigado como un ataque directo. Sin embargo, los motivos de los hechos siguen bajo investigación y esto no ha podido corroborarse.

A propósito, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, Francisco Sánchez, aseguró que las investigaciones preliminares han permitido esclarecer que ninguna de las víctimas morales contaba con vínculos con grupos delictivos, por lo que se descartan hipótesis como ajustes de cuentas.

Hasta el momento, hay cuatro detenidos: Gabriel “N”, Brayan “N”, Edwin “N” y Héctor Hugo “N”. Sin embargo, Francisco Sánchez aseguró que aún no se ha encontrado al autor intelectual.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am