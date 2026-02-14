Confirman que ataque en bar de Angelópolis, Puebla fue planeado

El ataque armado ocurrido la madrugada de este sábado en el bar de la zona de Angelópolis, en Puebla, fue premeditado y los agresores incluso rentaron un inmueble cercano para vigilar el área antes de la agresión, informaron autoridades estatales de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el grupo armado habría preparado el atentado con semanas de anticipación y realizó labores de observación en los alrededores del establecimiento nocturno donde finalmente perpetraron el ataque.

El saldo preliminar es de tres personas fallecidas y cuatro más lesionadas, quienes fueron trasladadas a distintos hospitales de la capital poblana para recibir atención médica. Los hechos se registraron en uno de los corredores comerciales y de entretenimiento con mayor afluencia en la ciudad.

Tras la agresión, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo coordinado en el que participaron policías estatales, municipales y fuerzas federales. Como resultado, las autoridades confirmaron la detención de cuatro presuntos responsables, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

El gobernador Alejandro Armenta lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con las víctimas.

“Lamento profundamente los hechos ocurridos este día y expreso mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas”, dijo.

De igual manera, el mandatario estatal reiteró su compromiso con la seguridad y aseguró que el caso no quedará sin castigo.

En Puebla, cero impunidad. Como gobernador, como padre y como poblano, quiero dejarlo muy claro: se llegará hasta las últimas consecuencias y se hará justicia.

Lamento profundamente los hechos ocurridos este día y expreso mis más sinceras condolencias a las familias y seres… — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) February 14, 2026

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública estatal indicó que el caso se investiga como un ataque directo. Añadió que las indagatorias continuarán para esclarecer el móvil y dar con todos los involucrados, incluido el posible autor intelectual.

La Fiscalía General del Estado informó que los detenidos fueron identificados como Gabriel N., Brayan N., Héctor Hugo N. y Edwin N., quienes quedaron a disposición del Ministerio Público mientras se determina su situación jurídica.

Peritos de la Fiscalía General del Estado continúan el levantamiento y análisis de evidencias en la escena, además de la revisión de cámaras de videovigilancia y testimonios para reconstruir la mecánica de los hechos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL