Carnavales de Sinaloa generan más de mil 339 millones de pesos y atraen a 866 mil asistentes

Los Carnavales y eventos realizados en distintos municipios de Sinaloa han generado una derrama económica superior a los mil 339 millones de pesos, con una asistencia acumulada de 866 mil personas del 12 al 15 de febrero, consolidando al estado como uno de los destinos más dinámicos del país en turismo de eventos.

La secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, destacó que estos resultados reflejan la confianza de los visitantes y el fortalecimiento de la actividad turística en la entidad.

“Estos resultados reflejan la confianza de los visitantes en Sinaloa y consolidan al estado como uno de los destinos más dinámicos del país en turismo de eventos y espectáculos”, afirmó.

En Mazatlán, donde se celebra el tradicional Carnaval del 12 al 17 de febrero, se ha registrado una derrama económica superior a los mil 274 millones de pesos y una asistencia de más de 741 mil personas.

Entre los eventos destacados se encuentran los conciertos de Edén Muñoz (12 de febrero), el espectáculo “Yo sé que te acordarás” (13 de febrero) con la Banda Estrellas de Sinaloa, la OSSLA y artistas invitados, así como la presentación de Yuridia (14 de febrero) y el desfile del domingo 15 de febrero.

En Guamúchil, hasta el 15 de febrero se contabilizan más de 85 mil asistentes y una derrama económica superior a los 40 millones 241 mil pesos.

En Los Mochis, el concierto de Grupo Firme, realizado el 14 de febrero, reunió a más de 14 mil personas y generó una derrama económica de 17 millones de pesos.

Asimismo, en el Carnaval de Pericos, en el municipio de Mocorito, hasta el 15 de febrero se registra una asistencia de 17 mil personas y una derrama económica superior a los 3 millones 600 mil pesos.

En Choix, hasta el 14 de febrero se tiene el registro de 8 mil asistentes y una derrama económica estimada en 4 millones 800 mil pesos.

Además de movilizar a personas de los diferentes municipios, estos carnavales y eventos atraen a visitantes de diversas entidades del país y del extranjero, fortaleciendo la proyección turística de Sinaloa.

Con estos resultados, Sinaloa reafirma su liderazgo en el turismo de eventos y espectáculos, impulsando su economía y consolidándose como un destino competitivo a nivel nacional e internacional.

