Detienen a 2 presuntos secuestradores en Culiacán; reportan que fueron quienes plagiaron a ‘La Nicholette’

Autoridades de Sinaloa detuvieron en Culiacán a dos presuntos secuestradores, en posesión de droga y armas de fuego, quienes, según reportes extraoficiales, habrían sido quienes secuestraron a la creadora de contenido Nicole Pardo, “La Nicholette” el 20 de enero.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad de Sinaloa informó que, derivado de una denuncia al número de emergencia 089, se localizó a dos sujetos fuertemente armados, en el sector Los Ángeles de la capital sinaloense.

Nicole Pardo, "La Nicholette". ı Foto: Redes sociales

Al arribar los elementos de seguridad, encontraron a un masculino en el exterior de un domicilio, quien, al notar la presencia de la policía, ingresó al mismo para intentar evadir su captura.

Sin embargo, los policías lo siguieron al interior del inmueble, donde fue localizado junto a otro sujeto, ambos en posesión de armas y drogas. Según la Secretaría, la otra persona detenida es menor de edad.

A los detenidos se les aseguraron dos fusiles tipo AK-47, 12 cargadores y dos mil pastillas de presunto fentanilo.

En Culiacán, tras una denuncia ciudadana al 089, el Grupo Interinstitucional detiene a 2 civiles; les aseguran armas largas, municiones y 2 mil pastillas de presunto fentanilo



Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Grupo de Operaciones… pic.twitter.com/rXm0Ckq8O6 — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) February 16, 2026

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo las investigaciones pertinentes.

Con estas acciones, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado reafirman su compromiso de salvaguardar la integridad y la seguridad de la sociedad sinaloense. Se invita a la ciudadanía a marcar oportunamente al 911 para cualquier emergencia o al 089 para realizar denuncias anónimas Secretaría de Seguridad Pública Sinaloa



De manera extraoficial, se reportó que los detenidos estuvieron relacionados con el secuestro de la influencer “La Nicholette”, ocurrido el 20 de enero en Culiacán, Sinaloa.

Uno de los medios que reportó el vínculo entre esta reciente detención y el caso de la creadora de contenido fue El Blog del Narco, especializado en temas de crimen organizado, que ha reportado de cerca otras detenciones relevantes.

Sin embargo, la autoridad sinaloense no mencionó, en ningún momento, la relación de esta detención con la de Nicole Pardo.

"¡No fue falso mi levantón¡" La influencer Nicholette o “La Muchacha del Salado” rompe el silencio y narra cómo fue privada de su libertad el pasado 20 de enero cuando iba en su Tesla CyberTruck en la Isla Musala, en #Culiacán. #Nicholette

Ver menos pic.twitter.com/sZGVetzkZR — Noticias ReflectoresMX (@reflectoresmx) February 6, 2026

“La Nicholette” fue privada de la libertad el 20 de enero, momento que quedó captado en un video que circuló en redes sociales. En la grabación se mira como Pardo Molina es subida a un vehículo; sin embargo, también queda atestiguado cómo la joven no reacciona, situación que provocó cuestionamientos sobre la veracidad del secuestro.

No obstante, semanas después de haber sido localizada con vida, el 24 de enero, Nicole Pardo aclaró que el secuestro fue real, y que si no reaccionó fue porque se sintió conmocionada cuando ocurrieron los hechos.

Asimismo, la influencer desmintió que mantuviera vínculos con el crimen organizado, después de que, en los días que pasaron entre su secuestro y su localización, se difundiera un video en el que reconocía trabajar para la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

