Tras reportes de turista ahogado en playa cerca de Parque del Jaguar, Grupo Mundo Maya rechaza acusaciones de negligencia

Tras reportes de turista ahogado en playa cerca de Parque el Jaguar, Grupo Mundo Maya rechaza acusaciones de negligencia.

Un hombre, de aproximadamente 60 años de edad, se ahogó en la playa conocida como “El Mangle”, ubicada en el Parque del Jaguar, en Tulum, Quintana Roo. Grupo Mundo Maya rechazó las acusaciones de negligencia.

El deceso ocurrió cerca de las 13:26 horas de este 16 de febrero de 2026. Los primeros reportes de medios locales señalaban que el sujeto fue arrastrado por la corriente.

El hecho se reportó al número de emergencia 911. Posteriormente, paramédicos y elementos de Protección Civil acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios.

No obstante, solo pudieron confirmar la muerte del hombre extranjero, pues ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

La playa conocida como “El Mangle” se encuentra cerca del Parque del Jaguar, que es administrado por Grupo Mundo Maya. El Grupo rechazó los señalamientos de que el extranjero falleció por negligencia de su personal.

En una tarjeta informativa, detalló que la seguridad, auxilio, salvamento y rescate acuático de los visitantes a la playa publica depende de las autoridades competentes.

“Es fundamental aclarar que las playas cercanas al Parque son de acceso libre, conforme a lo dispuesto en la constitución. Por lo tanto, la responsabilidad de la seguridad, auxilio, salvamento y rescate acuático recae en las autoridades competentes”, indicó.

Agregó que Grupo Mundo Maya es administrador del “Parque del Jaguar”, en estricta conformidad con sus funciones y con un enfoque en la conservación, el ordenamiento y la protección del medio ambiente.

El caso quedó en manos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Así, comenzaron las primeras diligencias, por lo que se realizó el acordonamiento del área.

