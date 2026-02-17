Detienen a otros tres presuntos implicados en homicidio de Carlos Manzo

Autoridades de Michoacán detuvieron a otras tres personas por su presunta participación en el homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Así lo informó el fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, según declaraciones recogidas por medios nacionales, quien aseguró que los tres detenidos trabajarían para Alejandro Baruc “N”, alias “Kaos”.

Carlos Manzo, en imagen compuesta de archivo. ı Foto: Especial / Quadratin

Torres Piña no dio más detalles de la identidad de los detenidos, y aseguró que aún faltan dos personas por detener para dar pie a las siguientes líneas de investigación. A propósito, recordó que la actual es por crimen organizado.

El fiscal recordó que la audiencia de “Kaos” será a principios de marzo, y enfatizó que, conforme avancen las investigaciones, podrían considerarse otras líneas, como posibles motivaciones políticas en el homicidio.

Carlos Manzo encabezaba el llamado Movimiento del Sombrero. ı Foto: Redes Sociales

Más temprano, Carlos Torres Piña recibió a la alcaldesa de Uruapan y viuda de Manzo, Grecia Quiroz, con el objetivo de recibir de ella documentos relacionados a la investigación sobre el homicidio.

Sin embargo, no confirmó si estos documentos son datos de prueba, o exactamente qué aportan a la investigación.

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo ı Foto: Cuartoscuro

La visita de Grecia Quiroz con el fiscal de Michoacán ocurre el mismo día en que, según reportes previos, la presidenta municipal y algunos colaboradores se alistaban para manifestarse en Morelia, con el objetivo de exigir justicia por Manzo.

El medio local MiMorelia reportó que, al interior del Ayuntamiento, se había difundido una invitación para manifestarse en la capital michoacana, con el objetivo de exigir justicia por el homicidio de quien también fuera alcalde de Uruapan.

👮Grecia Quiroz, presidenta de Uruapan, acude hoy a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, a entregar documentación correspondiente al homicidio del ex alcalde, Carlos Manzo.



Los detalles de esta visita los detalló el fiscal, Carlos Torres Piña. pic.twitter.com/7kUYwsZ6lK — SM Noticias (@SistemaMich) February 17, 2026

Sin embargo, ningún medio local reportó que, efectivamente, la manifestación se llevara a cabo.

Días atrás, Grecia Quiroz había denunciado que legisladores locales ajenos a su Movimiento del Sombrero intentaban “enjuiciarme políticamente”.

Lo anterior debido a una denuncia interpuesta ante la Auditoría Superior de Michoacán contra el ayuntamiento de Uruapan por presuntos excesos en el cobro del predial de este año.

