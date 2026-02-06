Harfuch alista reunión con Grecia Quiroz para ver avances en investigación por muerte de Carlos Manzo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch, se reunirá con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, para abordar avances en la investigación sobre el asesinato de Carlos Manzo.

Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, fue asesinado el sábado 1 de noviembre durante el Festival de Velas, en pleno Centro Histórico del municipio.

El encuentro se realizará este viernes 6 de febrero del 2026.

Omar García Harfuch dejó en claro que la principal línea de investigación es el crimen organizado, pero aseguró que todas las líneas deben agotarse. Además, en cuanto a las acusación contra políticos michoacanos que pudieran estar detrás, indicó que se requiere la presentación de pruebas y no dichos.

“El móvil fue la delincuencia organizada, líderes de Jalisco”, subrayó Omar García Harfuch en la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, al reiterar que todas las líneas de investigación deben agotarse, pero las acusaciones sin pruebas deben descartarse desde el inicio.

