Harfuch: Seguridad en Michoacán ‘no es una tarea terminada y falta mucho por hacer’

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, en la conferencia de este viernes.

Al presentar los resultados de las labores de seguridad en el estado de Michoacán, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, declaró que la tarea en dicha entidad no ha concluido y aún “falta mucho por hacer”, y destacar que ya se han obtenido detenciones relevantes de objetivos prioritarios.

“En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía del Estado ha permitido debilitar estructuras criminales, detener objetivos prioritarios, combatir delitos como el homicidio y la extorsión principalmente y brindar mayor protección a la ciudadanía. Sabemos que no es una tarea terminada y falta mucho por hacer, pero la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum es reforzar esta estrategia hasta alcanzar los resultados que esperan los ciudadanos”, dijo durante la conferencia presidencial ofrecida este viernes desde el estado michoacano.

Expuso que en lo que va del sexenio, de octubre de 2024 a diciembre de 2025, se han detenido a mil 218 generadores de violencia y se han asegurado mil 137 armas, 144 mil cartuchos y más de 25 toneladas de droga, además del desmantelamiento de 18 laboratorios.

Conferencia en Michoacán. ı Foto: Captura de pantalla.

En el marco de la estrategia contra la extorsión, implementada en todo el país desde julio del año pasado, se ha conseguido una reducción de 13.8 por ciento en la entidad.

Además, se han recibido dos mil 812 denuncias al 089, línea habilitada específicamente para la denuncia de este delito.

Esto permitió que se iniciaran 158 carpetas y hubiera 118 personas detenidas, de las que 60 eran objetivos prioritarios. Además, se desarticularon siete bandas delictivas dedicadas a la extorsión.

Destacó que la Fiscalía Estatal fortaleció sus áreas antiextorsión, sobre todo a partir de la implementación del Plan Michoacán, donde se reforzaron en esta entidad los cuatro ejes de la estrategia nacional, lo que implicó el despliegue de recursos tecnológicos, unidades especializadas para combatir la extorsión y un protocolo homologado de atención y capacitación a operadores del 089.

En el marco de este plan, detalló que del 10 de noviembre al 20 de enero de 2026 se han detenido a 430 personas; también se aseguraron 240 armas de fuego, 16 836 cartuchos, 347 vehículos, 200 artefactos explosivos, 53 kg de material explosivo, más de 700 kg de metanfetamina, 28 mil 800 litros y 15 300 kg de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina.

Entre las detenciones conseguidas destacó la de generadores de violencia que controlaban el cobro de cuotas, distribución de droga y cometían actos violentos en zonas como Tierra Caliente, Apatzingán, Buenavista, Pátzcuaro y Morelia.

Entre éstas, destacó la de John Mario N, alias ‘Llanero’, responsable del cobro de extorsiones del sector limonero en Apatzingán y Tierra Caliente, además de realizar actividades de reclutamiento de integrantes de una célula delictiva.

“Reiteramos que las operaciones continuarán y las investigaciones para lograr la desarticulación total de estos grupos delictivos dándole prioridad por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum al combate al delito de la extorsión”, subrayó.

