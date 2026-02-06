Resultados de manera anual

Con Plan Michoacán, delitos de alto impacto cayeron 20%, destaca Gobierno de CSP

Derivado de la puesta en marcha del Plan Michoacán, implementado tras el asesinato del alcalde de Uruapan en noviembre de 2025, los delitos de alto impacto han disminuido 20%

La conferencia de la Presidenta de México se realizó este viernes desde Michoacán.
Yulia Bonilla

Derivado de la puesta en marcha del Plan Michoacán, implementado tras el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, en noviembre de 2025, los delitos de alto impacto han disminuido 20 por ciento.

Gráfica oficial.
La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, expuso durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum que el promedio diario pasó de 19.87 a 15.81 entre octubre y diciembre.

Al comparar los resultados de manera anual también se observó una reducción de 4 por ciento entre 2024 y 2025, al pasar de 18.8 a 18.1 diarios en promedio.

En cuanto al balance general, detalló que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso fue de 3.5 en 2025, lo que habla de una reducción de 15 por ciento respecto a 20254 y que ubica al año pasado como el más bajo en una década.

