Hieren en emboscada a un mando en Oaxaca

LA POLICÍA municipal de Pluma Hidalgo en un recorrido, en imagen de archivo.

Un ataque armado en contra del director de la policía municipal de Pluma Hidalgo, Oaxaca, y de sus elementos, dejó un uniformado muerto y heridas en el mando local.

El gobierno municipal confirmó el atentado a través de un comunicado, e indicó que solicitó a la Fiscalía General del Estado su respaldo para que se tenga una actuación inmediata, con el fin de que este caso no quede impune.

Los reportes refieren que la agresión armada ocurrió cuando el mando municipal se desplazaba a bordo de una motocicleta en la que, en compañía de otro policía, realizaba recorridos en las calles del municipio, cuando de manera sorpresiva sujetos armados dispararon contra los oficiales.

El Dato: EL GOBIERNO de Oaxaca señaló que tras el atentado se desplegó un operativo coordinado en la región de la costa, para localizar y detener a los presuntos responsables.

El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó que el atentado registrado durante la mañana de ayer lunes, en el acceso principal a Pluma Hidalgo, fue un ataque directo contra el director de la policía municipal y que, de acuerdo con los primeros datos recabados, al menos cuatro agresores habrían participado.

De acuerdo con el fiscal, los perpetradores del ataque, que viajaban a bordo de un vehículo, abrieron fuego de manera directa contra el conductor de la unidad. El director recibió dos impactos de bala en el pie y fue trasladado para su atención médica; se reporta fuera de peligro.

El presidente municipal de Pluma Hidalgo, Oaxaca, lamentó la muerte del uniformado y dijo que en el momento en que ocurrieron los hechos realizaba gestiones institucionales en las oficinas de la Comisión del Agua; sin embargo, de inmediato se trasladó a su municipio para atender la situación.

3 mil 255 habitantes había en Pluma Hidalgo en 2020

Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que, en respuesta inmediata a los hechos violentos registrados en contra el director de la policía municipal de Pluma Hidalgo, el Gabinete de Seguridad del Estado desplegó un amplio operativo coordinado entras las instituciones para localizar y detener a los presuntos responsables.

También desde el primer minuto en que se tuvo conocimiento del atentado, se activaron los protocolos de emergencia y reacción policial.

Además, por instrucciones del gobernador Salomón Jara Cruz, los elementos de la policía estatal, en estrecha coordinación con agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), se trasladaron a la zona para garantizar la seguridad y realizar las diligencias correspondientes.

También instalaron filtros de control provisional y puntos de revisión en zonas estratégicas, entradas y salidas del municipio, así como en tramos carreteros aledaños a la región de la costa-sierra sur, con el objetivo de cercar a los agresores e impedir su evasión.

“El Gobierno del Estado condena enérgicamente estos actos y reitera que no habrá impunidad. Las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad mantendrán el despliegue operativo el tiempo que sea necesario hasta esclarecer los hechos y llevar a los culpables ante la justicia”, señaló la fiscalía estatal.