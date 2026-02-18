Edomex da cinco años de vigencia a tarjeta de circulación, dos más que en CDMX

Gobierno del Estado de México ofrece beneficios por reemplacar en la entidad.

El Estado de México otorga una vigencia de cinco años en la tarjeta de circulación vehicular, dos años más que la Ciudad de México, donde el documento debe renovarse cada tres años.

En el territorio mexiquense, la tarjeta de circulación está vinculada a la vigencia de las placas, que tienen una duración de cinco años a partir de su expedición. Esto permite a las y los automovilistas evitar la renovación del documento antes y durante ese periodo.

Edomex amplía vigencia de tarjeta de circulación a cinco años. ı Foto: Cortesía

Reemplaca en Edomex y evita el trámite por cinco años

Para los vehículos que ya cumplieron cinco años con las mismas placas, el gobierno del Estado de México activó un programa de incentivos para regularizar adeudos y renovar láminas, válidos hasta el 31 de agosto.

Las personas con placas expedidas en 2021 y adeudos pendientes pueden acceder a la condonación del 100 por ciento en tenencia, refrendo y accesorios correspondientes a 2024 y años anteriores.

En el caso de vehículos con placas 2020 y anteriores , se ofrece la condonación total de tenencia, refrendo y recargos de 2021, 2022 y 2023.

Beneficios por emplacar en el Edomex

Para vehículos foráneos que deseen emplacar en el Estado de México, el programa contempla:

Subsidio del 100 por ciento en la tenencia 2026

Condonación total del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados

Las autoridades estatales señalan que renovar placas cada cinco años evita multas, recargos y contratiempos en trámites como verificación vehicular.

Para consultar requisitos, costos y formas de pago, está disponible el portal oficial de la Secretaría de Finanzas del Estado de México.

