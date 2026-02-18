Marina y AMIC aseguran narcóticos y vehículo robado en Sonora

Personal naval de la Secretaría de Marina, a través de la Sexta Zona Naval, aseguró en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) diversos tipos de narcóticos y un vehículo con reporte de robo en la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora.

El operativo se llevó a cabo durante un recorrido de vigilancia en inmediaciones de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, donde elementos navales brindaron apoyo de seguridad perimetral a la AMIC en el marco de las acciones para mantener la paz en el estado de Sonora.

Como resultado de esta acción interinstitucional, se logró el aseguramiento de 40 envoltorios con polvo blanco con características similares a la cocaína, así como 26 envoltorios y 20 cigarrillos con hierba verde con características similares a la marihuana. Además, se aseguró un vehículo con reporte de robo.

TE RECOMENDAMOS: Mientras daba mantenimiento a la iglesia Asesinan a joven frente a feligreses en iglesia de Puebla

Tanto la presunta droga como el automóvil fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica conforme a la ley.

Acción de Seguridad realizada en días pasados por la Secretaría de Marina en Sonora ı Foto: Gobierno de México.

Aseguran avioneta y más de media tonelada de droga

Durante un operativo coordinado entre elementos de la Marina, Defensa, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron una avioneta, dos camionetas y más de 500 paquetes de cocaína en Oaxaca.

“Como parte de las acciones de vigilancia permanente del espacio aéreo mexicano, personal de seguridad detectó la trayectoria de una aeronave que realizaba un vuelo no autorizado al sureste de Tapachula, Chiapas, por lo que de manera inmediata se desplegaron aeronaves para su verificación e identificación”, se explicó.

En el lugar se aseguró una aeronave, dos camionetas y 534 paquetes que contenían cocaína, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno.

Resultado de la vigilancia permanente del espacio aéreo nacional que mantiene la Secretaría de la Defensa Nacional, @Defensamx1 a través de la Fuerza Aérea y @GN_MEXICO_ detectaron una aeronave clandestina en Oaxaca que transportaba droga.

En el lugar se aseguraron 534 paquetes… pic.twitter.com/J8oHeOfiMa — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 18, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT