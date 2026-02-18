Reestructura Salomón Jara equipo de trabajo; elimina cualquier conflicto de interés que afecte confianza de su gobierno

Tras escuchar la voz del pueblo oaxaqueño y el sentir de los sectores que aún no se sienten satisfechos, el Gobernador Salomón Jara Cruz reestructuró su equipo de trabajo como punto de partida de una nueva etapa de mayor exigencia y responsabilidad.

“Han presentado su renuncia aquellas personas cuya participación en el gobierno ha generado malestar social, con lo cual queda eliminado cualquier posible conflicto de interés que afecte la credibilidad y la confianza en el gobierno”, señaló durante su conferencia de prensa.

El Gobernador Salomón Jara Cruz estatal aseveró que la Primavera Oaxaqueña ha sentado las bases de la transformación y sembrado la semilla de la esperanza en el Oaxaca profundo, el cual fue ignorado y olvidado durante mucho tiempo.

De esta manera, informó que a partir de este miércoles se integran al gabinete: Sildia Mecott Gómez como secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones; Félix Quiroz Javier como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Fernanda Chávez Cruz como secretaria de Educación Pública; Rogelia González Luis como secretaria de las Mujeres.

Además de Víctor Vásquez Castillejos como secretario de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas; Luis Alberto Sosa Castillo como director del Registro Civil; Juan Manuel García Cañas como director de Vivienda Bienestar; Sergio López Sánchez como director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca.

También, Alba Velasco Armas como directora del Instituto de la Juventud; Carlos López Jarquín con director de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca; Delfina Guzmán Díaz como directora del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca; y Vania Rosalía Bautista como directora de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión.

“Estos nuevos nombramientos corresponden exclusivamente a criterios técnicos, trayectoria limpia y búsqueda de resultados. Gobernar es escuchar, gobernar es mejorar, gobernar es servir”, puntualizó desde el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO).

Para atender las preocupaciones en materia de lucha contra la corrupción, se implementará: un nuevo código estatal de integridad pública; la revisión externa de procesos administrativos en áreas sensibles; un mecanismo permanente de evaluación de desempeño del gabinete y la auditoría de este cada 6 meses.

