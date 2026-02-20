‘En Guanajuato siempre vamos a hacer equipo por nuestra gente’, afirma Libia Dennise García

Seguiremos haciendo equipo para darle resultados a la gente, dijo la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, al reconocer la disposición y colaboración de las autoridades federales presentes en Guanajuato, con quienes se trabaja para devolver la paz en la entidad.

“Si algo ha sido prioritario para el Gobierno Federal, encabezado por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, como para nuestro Gobierno Estatal en Guanajuato, es recuperar la paz y el bienestar para todas las familias. Esa ha sido la guía desde el inicio de nuestras administraciones. En Guanajuato hemos encontrado apertura, diálogo, colaboración y coordinación para lograr los resultados que hoy podemos darle a nuestra gente", expresó la Gobernadora durante la Conferencia de prensa Matutina realizada en la XII Región Militar ubicada en Irapuato.

“Gracias por la recepción a la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, con quien hemos trabajado de manera coordinada para la seguridad y otros temas”, destacó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La Gobernadora dijo que el despliegue operativo y la coordinación entre estado y la Federación, han permitido una baja en la incidencia delictiva.

Cifras del Gobierno de México registran 11 meses consecutivos con reducción en homicidios dolosos y el enero más bajo en esta materia, en los últimos ocho años; además una disminución del 65 por ciento promedio diario de víctimas de homicidios dolosos por mes en la entidad de septiembre del 2024 a enero del 2026.

“La estrategia de seguridad en coordinación está dando resultados y así vamos a seguir trabajando, en equipo, porque creemos en esa política de altura es la que construye”, dijo la Mandataria Estatal, quien refrendó el compromiso del Gobierno de la Gente de trabajar en equipo con el Gobierno de México.

En esta Conferencia Matutina también estuvo presente Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación y Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, quienes reconocieron la presencia y disposición de la Gobernadora Libia Dennise en el trabajo coordinado en materia de seguridad.

La Mandataria Estatal expuso que el Gobierno que encabeza seguirá trabajando firme para llevar a la gente educación, salud, bienestar y prosperidad, así como para hacer realidad la garantía de los derechos de las mujeres, a través de un Gobierno con una política de altura.

Inauguran el Bachillerato CBTIS No. 292 en León

La Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, acompañó a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la inauguración del Bachillerato CBTIS No. 292, en León.

Este nuevo plantel, ubicado en la colonia Los Ángeles, forma parte del Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana, anunciado a nivel nacional para responder a la creciente demanda de espacios en este nivel educativo.

El nuevo bachillerato tiene una capacidad de atención de hasta 900 estudiantes en dos turnos y comenzó operaciones en el ciclo escolar 2025–2026 con una matrícula inicial de 302 alumnas y alumnos.

Su oferta educativa está enfocada en áreas estratégicas para el desarrollo económico y tecnológico del país, como E-commerce, Semiconductores y Microelectrónica, e Inteligencia Artificial, brindando a las y los jóvenes herramientas concretas para su inserción en un mundo cada vez más digital y especializado.

La infraestructura del CBTIS No. 292 fue diseñada para ofrecer condiciones dignas y funcionales para el aprendizaje. Cuenta con 12 aulas didácticas, laboratorio multifuncional, talleres de especialidad, aula de cómputo, áreas administrativas, sala de maestros, sanitarios y una cancha de usos múltiples con cubierta, además de mobiliario y equipo especializado.

La inversión de esta obra fue de 48 millones de pesos, y 17 millones de pesos se destinaron a equipamiento. Para hacerlo posible, el Gobierno de la Gente donó un predio de más de 30 mil metros cuadrados, reafirmando su compromiso con la educación pública.

“La educación es una prioridad para nosotros, estar del lado de las juventudes es lo que guía nuestro trabajo, por ello hoy celebramos la entrega de estas instalaciones que nos van a permitir tener un espacio más para nuestras juventudes”, puntualizó la Gobernadora de la Gente.

En esta ceremonia se contó con la participación de la Subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora; y el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina.

