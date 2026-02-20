Retiro de bloqueo y ataque a policías en Chiapas deja 4 heridos; gobernador acusa extorsión

Cuatro personas heridas de bala fue el saldo que dejó un enfrentamiento entre personas, que realizaban un bloqueo carretero en el estado de Chiapas, y elementos de la policía estatal que acudieron a retirar el cierre el cual era utilizado para cometer extorsiones a quienes circulaban por la zona, acusó el gobernador Eduardo Ramírez.

Por la mañana, se desplegó un operativo estatal con el que se buscaba liberar las vías de comunicación en el tramo Ocosingo-San Cristóbal de las Casas.

Videos que circularon en redes sociales muestran el momento en que un grupo de uniformados avanzaba en cadena a lo ancho de la vialidad para replegar a quienes se encontraban bloqueando el punto y quienes, en su momento, fueron identificados como integrantes del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo.

Las imágenes exponen cómo salía un humo blanco al frente del grupo policial, mientras al fondo se veía correr a algunas personas entre los campos.

En Chiapas autoridades de seguridad informaron que fue liberado el tramo carretero en Ocosingo, a la altura de Río Florido.



De acuerdo con los reportes, el hecho dejó a tres policías y un elemento de otra corporación heridos de bala.

De acuerdo con los reportes, el hecho dejó a tres policías y un elemento de otra corporación heridos de bala.

El gobernador Eduardo Ramírez aseguró en una publicación hecha en redes sociales, que las personas que bloqueaban la carretera extorsionaban y obstaculizaban la vialidad, con el fin de condicionar el libre tránsito carretero.

“Atrás han quedado los tiempos en que se extorsionaba a los ciudadanos de bien, que se levantan todos los días a trabajar y ganar el pan de cada día”, escribió.

Confirmó que durante el operativo desplegado, policías resultaron heridos por parte de quienes bloqueaban la vialidad.

Aseguró que los civiles se encontraban fuertemente armados, razón por la que pidió a la Fiscalía General del Estado investigar el hecho.

“He pedido a la Fiscalía que se investigue a estos presuntos delincuentes que poseen armas de fuego y que se aplique todo el peso de la ley”, instó.

El mandatario estatal se dijo seguro de que la población respalda la acción emprendida y también aseveró que las vías de comunicación estarán seguras y libres en cualquier parte del estado chiapaneco.

Por su parte la FGE confirmó que ya inició una carpeta de investigación por el delito de ataques a las vías de comunicación, extorsión y lesiones cometidas contra los uniformados.

Además, se emprendió una investigación para determinar la responsabilidad de quienes cometieron estas conductas delictivas, agregó la instancia.

