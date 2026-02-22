Disparan contra Fiscalía de Guerrero en Acapulco, lanzan ‘ponchallantas’ y cometen otros actos de violencia

En medio de bloqueos en diversos estados de México, resultado de un operativo federal que derivó en que el líder criminal Nemesio Oseguera “El Mencho” fuera abatido, se registraron disparos contra la sede de la Fiscalía de Guerrero, en Acapulco.

Fuentes informaron a medios de comunicación que, este domingo, además de los bloqueos registrados en los accesos a Guerrero y otros estados cercanos, se registraron diversos actos vandálicos y violentos en este estado.

Uno de los más relevantes fue que se registraron detonaciones de arma de fuego cerca de la sede de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, ubicada en Acapulco. Elementos de seguridad se movilizaron para atender el reporte.

Asimismo, se registraron detonaciones de arma de fuego cerca de la agencia del Ministerio Público, en Emiliano Zapata, también en Acapulco, Guerrero.

Mientras que, sobre la carretera Metlapil, cerca de la Autopista del Sol, se registró la presencia de ponchallantas, lo cual, según reportes locales, ha dejado varios vehículos varados con neumáticos dañados.

Otros incidentes aislados se han registrado en el estado, especialmente en Acapulco, como quema de tiendas de conveniencia y de unidades de transporte público.

Los incidentes fueron atendidos de manera inmediata: gobernadora

Ante esta situación, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que los incidentes fueron atendidos “de manera inmediata”, y que se reforzó el despliegue de seguridad en el estado en coordinación con fuerzas federales.

La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz se encuentra en sesión permanente, reforzando la vigilancia estratégica, ampliando los patrullajes y fortaleciendo los puntos de prevención en todo el estado. Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero



Derivado de los recientes acontecimientos registrados en el país tras operativos federales contra grupos delictivos, en Guerrero mantenemos coordinación permanente con las fuerzas de seguridad para prevenir cualquier situación tras estos hechos.



La Mesa de Coordinación para la… — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) February 22, 2026

En el caso de Acapulco, señaló que los incidentes registrados fueron atendidos de manera inmediata por las corporaciones correspondientes y actualmente se encuentran bajo control, sin que representen riesgo para la ciudadanía.

Salgado Pineda destacó que la coordinación con autoridades federales y municipales continúa con presencia institucional permanente para garantizar la tranquilidad y el orden público. “En Guerrero actuamos con responsabilidad y firmeza. La ley se hará valer”, subrayó la titular del Ejecutivo estatal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am