Fiscalía de Guerrero detiene a ‘El Piter’, objetivo prioritario vinculado a ataque contra MP en Acapulco

La Fiscalía General del Estado de Guerrero detuvo este 22 de febrero a Christian “N”, alias “El Piter”, identificado como un objetivo prioritario y generador de violencia en Acapulco.

De acuerdo con las investigaciones, “El Piter” estaría relacionado con el ataque armado a las instalaciones de la fiscalía en Acapulco, registrado el 27 de julio de 2025, por el que es señalado por el delito de daño a la propiedad.

Asimismo, se cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de robo de vehículo y, por separado, homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de dos personas identificadas como Tania “N” y Porfirio “N”.

Versiones extraoficiales indican que "El Piter” sería presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , y que habría ordenado la quema de unidades del transporte público este 22 de febrero en el puerto.

En la captura de Christian “N” participaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero refrenda su compromiso de continuar con las acciones de investigación para combatir la impunidad y llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida y la seguridad de la población”, añadió la institución en un comunicado.

