Michoacán suspende clases para todos los niveles educativos este lunes 23 de febrero

Como medida preventiva ante disturbios derivados de la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el estado de Michoacán determinó suspender las clases presenciales para este lunes 23 de febrero.

La secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, informó que la medida aplica para todos los niveles educativos, con el objetivo de resguardar la integridad de niñas, niños, jóvenes, docentes y trabajadores.

“Esta decisión se toma con responsabilidad y de manera oportuna , privilegiando en todo momento el bienestar de la comunidad educativa. Se trata de una acción preventiva que busca brindar certeza y tranquilidad a las familias michoacanas”, informó la Secretaría de Educación del Estado (SEE).

Aunque no se informó cuándo se reanudarán las actividades, a dependencia estatal indico que se mantiene en comunicación con las instituciones de seguridad y de gobierno para determinar las medidas pertinentes.

