Suspenden clases en Nayarit por hechos violentos

El Gobierno de Nayarit anunció la suspensión de clases en todos los niveles de educación básica, media superior y superior en todo el estado luego de que se reportaron hechos violentos en diversos puntos del estado.

En un comunicado el Gobierno de Nayarit mencionó que la medida de suspender las clases tiene como fin salvaguardad la integridad y bienestar de los niños, niñas y adolescentes, así como de maestros y personal administrativo.

Las autoridades exhortaron a madres, padres de familia y tutores a mantenerse atentos a los comunicados que se emitan a través de los canales oficiales donde se informará sobre la reanudación de clases.

Suspenden clases en Nayarit ı Foto: Especial

Por su parte el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero informó que ante los bloqueos reportados en los estados de Jalisco, Michoacán y Nayarit se reforzo la vigilancia y la presencia de las fuerzas de seguridad en la entidad.

“Ante los acontecimientos recientes registrados en regiones de los estados de Jalisco, Michoacán y Nayarit, hemos reforzado la vigilancia, la presencia y la acción en nuestra entidad.

Se están blindando todas las fronteras del estado con el fin de preservar el orden y proteger a las familias nayaritas", explicó a través de un breve comunicado en sus redes sociales.

Durante la mañana de este domingo se han registrado diversos bloqueos y quema de vehículos principalmente en el estado de Jalisco, esto luego de que se reportaran operativos de seguridad que culminaron con el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.

Refuerzan seguridad de Nayarit ı Foto: Captura de pantalla

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT