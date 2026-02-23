Obra del Macrolibramiento Mexiquense conectará con el AIFA y beneficiará a 25 mil automovilistas.

El Gobierno de Delfina Gómez Álvarez avanza en la construcción del Macrolibramiento Mexiquense, obra estratégica que conectará de forma directa con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y mejorará la movilidad de más de 25 mil vehículos diarios.

La infraestructura registra un avance del 30 por ciento y tendrá una extensión de 10.7 kilómetros. Iniciará en la colonia Puente de Vigas, en la salida de la autopista Naucalpan–Ecatepec, en los municipios de Tlalnepantla y Naucalpan.

El proyecto incluye un viaducto elevado de tres kilómetros, gasas de incorporación y conexión con Periférico Norte y el Viaducto Bicentenario, lo que permitirá una circulación más ágil y segura.

De acuerdo con el secretario de Movilidad, Juan Hugode la Rosa García, la obra mejorará la conectividad entre el oriente del Estado de México y las zonas industriales y financieras del Valle de México. Usuarios estiman que reducirá hasta 25 minutos sus traslados diarios.

Este proyecto forma parte de la estrategia “2026, El Año de las Obras en Edomex”, orientada a modernizar la infraestructura carretera y elevar la calidad de vida de las familias mexiquenses.

