Tlaxcala se alista para recibir por cuarta ocasión a la élite mundial del voleibol de playa

Por cuarta ocasión en los últimos años, Tlaxcala volverá a colocarse en el calendario mundial del voleibol de playa al confirmarse como sede del Beach Pro Tour Challenge 2026, torneo oficial del circuito internacional que reunirá a los mejores exponentes de esta disciplina, del 18 al 22 de marzo, en la capital del estado.

El evento, organizado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), la Federación Mexicana de Voleibol, el Gobierno del Estado y el Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), forma parte del Tour Mundial coordinado por la Federación Internacional de Voleibol y Volleyball World.

El Beach Pro Tour Challenge 2026 atraerá a miles de espectadores; impulsará la ocupación hotelera en el estado. ı Foto: Gobierno Tlaxcala

La gira 2026 iniciará en India y Brasil, y México albergará dos torneos Challenge consecutivos en Nayarit y Tlaxcala.

En la entidad competirán 32 equipos varoniles y 32 femeniles, incluyendo campeones olímpicos y mundiales. Más de 130 atletas, 120 entrenadores, 40 jueces y 10 delegados internacionales participarán en el certamen, que otorgará puntos clave para el ranking mundial y olímpico rumbo al Campeonato Mundial programado en Australia.

Tlaxcala se consolida en el calendario de la FIVB junto a sedes como China, Brasil y Turquía. ı Foto: Gobierno Tlaxcala

El Challenge Tlaxcala será la segunda parada del circuito 2026, compartiendo calendario con sedes internacionales como Bhubaneswar (India), Xiamen y Shangluo (China), y Alanya (Turquía), lo que posiciona al estado dentro del mapa global del voleibol de playa.

De acuerdo con el IDET, se prevé una asistencia aproximada de 2 mil 500 espectadores por día, en un complejo que contará con cuatro canchas de competencia. El programa contempla ronda de calificación, fase de grupos, eliminatorias, semifinales y finales, con ceremonia de premiación el domingo 22 de marzo.

Asimismo, se estiman más de 500 cuartos-noche ocupados durante la competencia, además de beneficios para transportistas, restaurantes y comercios locales.

Desde 2022, Tlaxcala ha consolidado su experiencia como anfitriona de torneos internacionales de esta disciplina. Ese año, la Plaza de Toros Jorge “El Ranchero” Aguilar fue escenario del Pro Tour Challenge; en 2023, recibió el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa, y en 2024, albergó el Clasificatorio Olímpico NORCECA.

La venta de boletos para la edición 2026 se realizará a través de la plataforma boletomovil.com, mientras que los horarios oficiales se darán a conocer próximamente.

Con esta cuarta edición consecutiva, Tlaxcala reafirma su capacidad organizativa y su apuesta por el deporte de alto rendimiento como motor de proyección internacional, turismo y desarrollo económico.

am