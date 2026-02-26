Ricardo Gallardo fortalece movilidad en zona metropolitana con paso a desnivel ‘Circuito Potosí’

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador del Estado de San Luis Potosí, arrancó el nuevo paso a desnivel en el Circuito Potosí y Avenida de Las Torres, cuya inversión de 250 millones de pesos resolverá el tráfico vehicular de la zona, beneficiando sin límites a 200 mil personas, entre habitantes y trabajadores de la zona industrial.

Ricardo Gallardo Cardona compartió que, finalmente, se atiende una petición que por años usuarios de la vialidad solicitaron para resolver el tráfico vehicular, por lo que ahora se podrán optimizar los tiempos de traslado, ya que habrá una conexión cercana con la Vía Alterna Sur y los puentes elevados de Prados y Bulevar Valle de los Fantasmas, lo que también permitirá llegar más rápido a la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

Ricardo Gallardo Cardona compartió que la magna obra contará con 800 metros de líneas de construcción, drenaje pluvial, alumbrado y señalamiento para seguridad de peatones, elementos que renovarán la imagen de la zona, proyectando el cambio que se vive en infraestructura en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

Finalmente, Ricardo Gallardo Cardona aseguró que también se contempla la construcción del puente elevado en la Glorieta de la Familia, obra que complementará en su totalidad todo el Circuito Potosí para una movilidad continua, segura y moderna, marcando un precedente en inversión de este rubro en el Estado.

