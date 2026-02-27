No te lo puede perder

El Foro del Lago revela a sus grandes estrellas de la Feria Nacional de San Marcos 2026

Con talento desde Chile, Brasil, España y México, el Foro del Lago promete atraer a visitantes con una cartelera variada y en expansión

Foro del Lago anuncia su cartel para la Feria San Marcos 2026
Foro del Lago anuncia su cartel para la Feria San Marcos 2026 Foto: Especial
Mariana Salazar Lozada

La Feria Nacional de San Marcos 2026, una de las celebraciones culturales más importantes de México, anunció la cartelera oficial del Foro del Lago, consolidando a este espacio como un punto clave dentro de la programación musical del evento que se llevará a cabo del 18 de abril al 10 de mayo en Aguascalientes.

Con un enfoque en la diversidad artística y una propuesta internacional, el Foro del Lago reunirá talento de Chile, Brasil, Colombia, España, Francia, Argentina, Perú, Costa Rica y Venezuela, además de una notable representación del talento mexicano proveniente de Nuevo León, Guanajuato, Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz y Querétaro.

La programación, diseñada para atraer a distintos públicos y gustos musicales, suma artistas consagrados y propuestas emergentes que prometen enriquecer la experiencia de visitantes nacionales e internacionales.

Además, los organizadores anunciaron que próximamente se dará a conocer la lista completa de grupos locales que se sumarán a este escenario, completando así una agenda diversa y representativa.

El Foro del Lago es reconocido por su ambiente íntimo y su variedad de géneros, lo que lo ha convertido en una plataforma ideal tanto para artistas establecidos como para nuevos talentos. Entre los nombres ya confirmados figuran:

  • Jumbo (rock alternativo)
  • Caloncho (pop-indie)
  • Gepe (fusión andina y pop)
  • Hello Seahorse! (indie/alternativo)

La Feria Nacional de San Marcos, con más de 190 años de historia, continúa consolidándose como un epicentro cultural que combina tradición y entretenimiento. Además de la oferta musical, el evento incluye corridas de toros, actividades taurinas, exposiciones, gastronomía, juegos mecánicos y múltiples escenarios temáticos para todos los gustos.

Este anuncio se suma a la reciente presentación de la cartelera del Foro de las Estrellas, otro de los escenarios principales de la feria, que contará con artistas internacionales de talla mundial y acceso gratuito para el público.

Con estas revelaciones, la expectativa crece entre los asistentes que esperan una edición histórica del evento que cada año convoca a miles de visitantes de todo el país.

