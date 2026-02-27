El Foro del Lago revela a sus grandes estrellas de la Feria Nacional de San Marcos 2026

La Feria Nacional de San Marcos 2026, una de las celebraciones culturales más importantes de México, anunció la cartelera oficial del Foro del Lago, consolidando a este espacio como un punto clave dentro de la programación musical del evento que se llevará a cabo del 18 de abril al 10 de mayo en Aguascalientes.

Con un enfoque en la diversidad artística y una propuesta internacional, el Foro del Lago reunirá talento de Chile, Brasil, Colombia, España, Francia, Argentina, Perú, Costa Rica y Venezuela, además de una notable representación del talento mexicano proveniente de Nuevo León, Guanajuato, Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz y Querétaro.

La programación, diseñada para atraer a distintos públicos y gustos musicales, suma artistas consagrados y propuestas emergentes que prometen enriquecer la experiencia de visitantes nacionales e internacionales.

Además, los organizadores anunciaron que próximamente se dará a conocer la lista completa de grupos locales que se sumarán a este escenario, completando así una agenda diversa y representativa.

El Foro del Lago es reconocido por su ambiente íntimo y su variedad de géneros, lo que lo ha convertido en una plataforma ideal tanto para artistas establecidos como para nuevos talentos. Entre los nombres ya confirmados figuran:

Jumbo (rock alternativo)

Caloncho (pop-indie)

Gepe (fusión andina y pop)

Hello Seahorse! (indie/alternativo)

La Feria Nacional de San Marcos, con más de 190 años de historia, continúa consolidándose como un epicentro cultural que combina tradición y entretenimiento. Además de la oferta musical, el evento incluye corridas de toros, actividades taurinas, exposiciones, gastronomía, juegos mecánicos y múltiples escenarios temáticos para todos los gustos.

Este anuncio se suma a la reciente presentación de la cartelera del Foro de las Estrellas, otro de los escenarios principales de la feria, que contará con artistas internacionales de talla mundial y acceso gratuito para el público.

Con estas revelaciones, la expectativa crece entre los asistentes que esperan una edición histórica del evento que cada año convoca a miles de visitantes de todo el país.

