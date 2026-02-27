Feria de Puebla 2026 consolida al estado como latido de México, afirma subsecretaria de Turismo.

La Feria de Puebla 2026 se posiciona como una de las celebraciones culturales y de entretenimiento más importantes del país, aseguró la subsecretaria de Turismo del Gobierno de México, Nathalie Veronique Desplas Puel, durante la presentación oficial de la fiesta de las y los poblanos, que se llevará a cabo del 23 abril al 10 de mayo.

Recalcó que Puebla, con su historia, cultura y gastronomía, es un baluarte de la identidad nacional, y refrendó el compromiso con la administración estatal de Alejandro Armenta Mier, de mantener el trabajo en conjunto, con el objetivo de consolidar a la entidad como un destino cultural de clase mundial. La subsecretaria de Turismo subrayó que estos eventos son la muestra clara que bajo el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el turismo no solo es recreación, es motor de bienestar y prosperidad compartida.

Acompañado por su esposa Ceci Arellano, el gobernador Alejandro Armenta Mier apuntó que la Feria 2026 es un evento organizado por poblanos, empresarios y sociedad, con el único propósito de compartir lo que representa la entidad como el Latido de México, ya que es tierra de campeones y campeonas. Expresó que esta fiesta refleja la participación de todo lo que es el estado con la marca Puebla Cinco de Mayo y de cómo las y los productores están organizados para demostrar el talento productivo.

TE RECOMENDAMOS: En Michoacán Vinculan a proceso a 11 elementos de la Policía de Ecuandureo por presuntos vínculos criminales

Con el objetivo de que poblanos y visitantes disfruten plenamente de la Feria de Puebla 2026 y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de la Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal, el Gobierno del Estado mantendrá operativos por tierra y aire. “Queremos que vivan, disfruten, compartan y gocen de todas las atracciones de esta feria”, señaló Armenta Mier.

El coordinador del Comité Organizador de la Feria de Puebla, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, mencionó que este evento nace con el propósito de construir identidad, fortalecer orgullo y generar un espacio donde todas y todos reconozcan que Puebla es tradición, cultura, innovación e industria. Detalló que el nuevo formato, el cual es derivado de la sinergia con el sector empresarial, abre las puertas al talento universitario, al emprendimiento, la ciencia y la cultura.

Con la participación de todas y todos hacemos posible la #FeriaDePuebla2026 🎡✨. Te esperamos del 23 de abril al 10 de mayo. 🫶🏼#ElLatidoDeMéxico pic.twitter.com/NJ3wlKC268 — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) February 27, 2026

En este contexto, informó que la festividad contará con Pabellón Regional, Pabellón de Cocineras Tradicionales, Zona de Juegos, Casa de Terror, Pista de Hielo, Restaurantes y Bares; Área para niños y niñas; Expo Militar, Pabellón Tecnológico y de Futbol.

Durante su intervención, la secretaria de Desarrollo Turístico del Estado, Carla López-Malo Villalón, destacó que la Feria de Puebla 2026 representa una celebración de la identidad, las raíces y la historia viva del estado, construida por cocineras tradicionales, artesanos, emprendedores, productores, hoteleros, restauranteros, artistas y voluntarios que con su trabajo diario hacen que la entidad brille. Agradeció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta por impulsar un modelo que genera bienestar y oportunidades para las familias poblanas; además reconoció el acompañamiento de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, encabezada por Josefina Rodríguez Zamora, para fortalecer la proyección a nivel nacional e internacional.

Por su parte, la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Beatriz Camacho Ruíz, resaltó que en esta fiesta poblana muchos productores y productoras esperan durante todo el año, con el objetivo de mostrar su creatividad y generar empleo, economía; así como darse a conocer hacia otros estados. La presidenta reconoció al Comité Organizador integrado por los organismos empresariales, ya que fortalece a la industria y al trabajar conjuntamente, Puebla avanza.

En el Teatro del Pueblo se presentará una cartelera artística de talla nacional e internacional que integra a Toto, Morat, Panteón Rococó, La Arrolladora Banda El Limón, Kevin Roldán, Matute, Alemán, Pesado, Ozuna, Calvin Harris en el espectáculo Water Castle, Alameños de la Sierra, Los Tigres del Norte, Guerra de Sonoras, Camila, Cuisillos, Belinda y Cristian Castro, además de un show de lucha libre, consolidando una programación diversa que fortalece la oferta cultural y de entretenimiento para todas las familias.

En el Palenque se ofrecerá una programación estelar con la participación de El Recodo, Alejandro Fernández, María José, K-Paz de la Sierra junto a Banda Maguey, Yuridia, Emmanuel y Mijares, Banda MS, Daniel Boaventura, el espectáculo “Juntos” con Jorge Medina y Josi Cuen, La Adictiva, Grupo Firme, Carín León, así como la presentación conjunta de JNS, Magneto, Kabah, Ari Borovoy, Érika Zaba, M’Balia y Kalimba, conformando una cartelera de primer nivel que posiciona al Palenque como uno de los principales atractivos de la feria.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR