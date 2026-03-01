‘Las puertas que se cerraron, Chihuahua las abrió’: Maru Campos destaca expansión de programas sociales

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que su administración fortaleció la política social estatal mediante programas enfocados en alimentación, cuidado infantil y atención a poblaciones vulnerables.

Durante su mensaje por el Cuarto Informe de Gobierno, la mandataria afirmó que uno de los principales objetivos fue reconstruir redes de apoyo social, particularmente en el cuidado infantil.

Informó que actualmente operan cerca de 390 estancias infantiles en el estado, de las cuales más de 120 fueron abiertas o equipadas durante el último año.

“Las puertas que se cerraron, Chihuahua las abrió”, expresó al referirse al programa estatal.

En materia alimentaria, Campos Galván destacó la estrategia NutriChihuahua, diseñada para garantizar acceso a comida nutritiva en comunidades con mayores carencias. Explicó que el programa incluye comedores comunitarios, desayunos escolares y apoyos alimentarios para familias, adultos mayores y personas con discapacidad.

Según detalló, gracias a este programa, más de 180 mil niñas y niños reciben desayunos escolares diariamente, mientras que se han distribuido más de 6 mil toneladas de alimentos básicos en beneficio de más de 25 mil familias, principalmente en la Sierra Tarahumara.

La gobernadora indicó que el número de comedores estatales pasó de 23 a 40, además de la implementación de comedores móviles para llegar a comunidades alejadas.

“Debemos estar presentes en las comunidades y compartir la mesa con quienes lo necesitan”, señaló la mandataria estatal.

Maru Campos también subrayó acciones contra la desnutrición infantil mediante el fortalecimiento de los centros regionales de nutrición y albergue materno, conocidos como Serenam, que brindan atención a mujeres embarazadas y menores, en su mayoría pertenecientes a comunidades rarámuri.

Enfatizó que el Gobierno estatal rehabilitó nueve centros existentes y abrió 12 adicionales, alcanzando un total de 21 espacios.

La mandataria afirmó que estas políticas buscan atender necesidades básicas más allá de transferencias económicas directas, con lo que, dijo, se prioriza el acompañamiento comunitario y la atención integral.

“Cuando la justicia social se aplica con humanismo, se traduce en acciones concretas”, sostuvo.

Finalmente, señaló que la política social de su administración se basa en atender primero a quienes más lo necesitan y consolidar programas permanentes orientados a reducir desigualdades en el estado.

