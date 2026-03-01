Chihuahua apuesta por obras con impacto social, no solo simbólicas, asegura Maru Campos

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, afirmó que su administración ha consolidado un modelo de crecimiento económico basado en infraestructura estratégica, disciplina financiera y fortalecimiento industrial.

En su mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno, la mandataria sostuvo que la inversión pública y el orden administrativo permitieron impulsar el desarrollo económico del estado, que al cierre del tercer trimestre de 2025 alcanzó más de 76 mil 400 millones de dólares en exportaciones, con lo cual, celebró, se mantuvo a Chihuahua como líder nacional en ventas hacia Estados Unidos por 15 años consecutivos.

Campos destacó que el estado mantiene una participación fundamental en sectores como aeroespacial, automotriz, electromovilidad, equipo médico y electrónica, industria en la que, aseguró, se produce prácticamente la mitad de los circuitos electrónicos del país.

Además, resaltó la integración de Chihuahua a la ruta regional de semiconductores junto con Texas y Arizona, así como la formación de ingenieros especializados en Taiwán.

En materia financiera, la gobernadora aseguró que el manejo responsable de recursos permitió fortalecer la confianza económica y abrir mayores oportunidades de inversión.

Señaló que el gobierno estatal impulsará créditos para micro, pequeñas y medianas empresas mediante un esquema que convertirá 50 millones de pesos en hasta 900 millones en financiamiento productivo.

Respecto a infraestructura, Campos afirmó que su administración ha desarrollado más de 1,800 proyectos en todo el estado, incluyendo carreteras, obras urbanas, espacios educativos e infraestructura social.

Tan solo en vías de comunicación se destinaron más de 5,600 millones de pesos, mientras que para este año se proyecta una inversión cercana a 5 mil millones de pesos, la mayor en la historia estatal.

Entre las obras destacadas mencionó la conclusión de la prolongación de la avenida Las Torres en Ciudad Juárez, rehabilitación de centros urbanos, construcción de distribuidores viales y nuevos proyectos logísticos y culturales en diversas regiones.

La gobernadora subrayó también la prioridad del agua como eje de infraestructura básica. Indicó que las inversiones hidráulicas permitieron ampliar la cobertura y garantizar el suministro ante la sequía, además de iniciar proyectos como nuevas plantas tratadoras y obras para prevenir inundaciones.

“Defender el agua es defender nuestra dignidad y nuestro derecho a decidir nuestro destino”, expresó.

Maru Campos agregó que la inversión en educación e infraestructura escolar, con más de mil planteles rehabilitados, forma parte de la estrategia económica estatal.

Finalmente, aseguró que Chihuahua avanza hacia una etapa de consolidación económica basada en responsabilidad fiscal, colaboración con el sector empresarial y proyectos que priorizan impacto social por encima de obras simbólicas.

